مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لاستعادة الملفات المحذوفة

أطلقت شركة مايكروسوفت أداتها الجديدة (استعادة ملفات ويندوز) Windows File Recovery التي صُممت لتتيح للمستخدمين استعادة الملفات التي حُذفت خطأً من الحواسيب الشخصية.

وتأتي أداة (استعادة ملفات ويندوز) بصورة تطبيق سطر أوامر يمكنه استعادة مجموعة من الملفات والمستندات من أقراص التخزين المحلية، وأقراص التخزين الخارجية USB، وحتى بطاقات الذاكرة الخارجية SD من الكاميرات. ولا يدعم التطبيق استعادة الملفات المحذوفة من خدمات التخزين السحابي، أو الملفات المشاركة عبر الشبكات.

وعلى غرار جميع تطبيق استعادة الملفات الأخرى، فإن الأداة الجديدة تتطلب من المستخدم استخدامها في أقرب وقت لأن البيانات التي تُحذف من وسائط التخزين تكون قابلة للاستعادة فقط قبل أن يُكتب فوقها أي بيانات أخرى.

ويمكن استخدام أداة (استعادة ملفات ويندوز) الجديدة من مايكروسوفت لاستعادة الملفات الصوتية بصيغة MP3، وملفات الفيديو بصيغة MP4، وملفات PDF، وملفات الصور بصيغة JPEG، وملفات تطبيقاتها، مثل: (وورد) Word، و(إكسل) Excel، و(باوربوينت) PowerPoint.

وتأتي الأداة مع وضع افتراضي صُمم بصورة أساسية لأنظمة الملفات من نوع NTFS. وستكون قادرة أيضًا على استعادة الملفات من الأقراص التالفة، أو بعد تهيئتها. وهناك وضع آخر – يُرجح أن يكون الأكثر شيوعًا – لأنه يسمح للمستخدمين باستعادة أنواع محددة من الملفات من أنظمة الملفات من نوع FAT، و exFAT، و ReFS. ومع ذلك، فإن هذا الوضع سيستغرق وقتًا أطول في استعادة الملفات.

وتأمل مايكروسوفت في أن تكون أداة (استعادة ملفات ويندوز) الجديدة مفيدة لأي مستخدم حذف ملفات مهمة عن طريق الخطأ، أو مسح قرص التخزين دون قصد.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت توفر بالفعل ميزة (الإصدارات السابقة) Previous Versions في نظام ويندوز 10 التي تسمح للمستخدمين باستعادة الملفات المحذوفة، ولكن للاستفادة منها يجب على المستخدم تفعيلها تحديدًا باستخدام ميزة (سجل الملفات) File History التي تكون مُعطلة بصورة افتراضية.