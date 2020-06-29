كيف يمكنك البحث في تويتر من غير حساب؟

يقوم الأشخاص المشهورون وغير المشهورين بنشر الأخبار في تويتر هذه الأيام، ابتداءً من من الرؤساء وقادة الأعمال وحتى الفنانين، لذلك يُعتبر تويتر موقعًا مهمًا لمتابعة الأخبار اليومية.

ولكن لا يعني ذلك أنك بحاجة إلى إنشاء حساب في تويتر، حيث إن الطبيعة المفتوحة لتويتر تسمح لأي شخص بالاطلاع على آخر الأخبار ومتابعة أي توجه دون الحاجة إلى التسجيل. وسواء كنت ترغب في الاطلاع على الأخبار الشائعة أو الاطلاع على حساب أحد الأشخاص في تويتر، فكل ذلك ممكن بدون إنشاء حساب.

فيما يلي كيفية البحث في تويتر من غير حساب:

1- متابعة ما يحدث أو الأخبار الشائعة:

يقدم موقع تويتر صفحة رئيسية مخصصة لغير المستخدمين الذين ليس لديهم حساب فيه. لذا يمكنك الانتقال إلى هذا الرابط Twitter.com/explore، حيث سيعرض لك أحدث التغريدات الشائعة في بلدك من فئات مختلفة مثل: (مخصص لك) – بناءً على البلد الذي تقيم فيه -، و COVID- 19، والأخبار، والترفيه، والرياضة وغير ذلك. هذه طريقة سريعة للاطلاع على آخر المستجدات في تويتر دون الحاجة إلى إنشاء حساب.

كما يتيح لك شريط البحث أيضًا البحث عن مواضيع، أو وسوم محددة، كل ما عليك فعله هو كتابة ما تريد البحث عنه في شريط البحث، كما يظهر في الصورة التالية:

كما يتيح لك تويتر قراءة تغريدات أي شخص دون الحاجة إلى حساب، بشرط ألا يجعل هذا الشخص حسابه خاصًا، يمكنك البحث عن هذا المستخدم في تويتر من خلال شريط البحث أيضًا.

2- استخدام إحدى الأدوات الخارجية:

الجدير بالذكر أن هناك بعض الأدوات التي تساعدك في العثور على الوسوم، والتغريدات المجمعة التي تتضمن هذه الوسوم، مما يتيح لك متابعة آخر الأخبار والمواضيع الشائعة في تويتر دون الحاجة لإنشاء حساب.

أداة Trends24:

تقدم لك أداة (Trends24) قائمة بسيطة ومحدثة كل ساعة لأهم الموضوعات الشائعة في أي مكان في العالم، كما تحتفظ دائمًا بجميع الموضوعات التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية لتتصفحها.

يمكنك فلترة البحث بناءً على البلد، كما تتيح لك الاطلاع على المواضيع الشائعة في محافظات معينة في بلد ما.

تتيح لك هذه الأداة أيضًا تصفح مقاطع الفيديو الشائعة في تويتر من خلال هذا الرابط videos.trends24.