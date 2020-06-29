يدعم متصفح فايرفوكس ميزة تُسمى (Firefox Lockwise) تعمل على حفظ كلمات المرور الخاصة بك لمواقع الويب التي تستخدمها بانتظام في المتصفح، ومزامنتها عبر جميع أجهزتك بسهولة.

ولكن يجب عليك تنزيل تطبيق (Firefox Lockwise) المتاح لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، وتسجيل الدخول إليه باستخدام حساب فايرفوكس نفسه المستخدم في المتصفح، لتتمكن من استخدام كلمات المرور المحفوظة في متصفح فايرفوكس في أي جهاز، حيث يمكنك مزامنة جميع تسجيلات الدخول الخاصة بك بين المتصفح وتطبيق (Firefox Lockwise) لملء كلمات المرور تلقائيًا والوصول إليها بأمان عبر جميع أجهزتك.

تقول Mozilla: “إنها تستخدم عددًا من طرق التشفير المختلفة لتأمين كلمات المرور المحفوظة في متصفح فايرفوكس، حيث يعتمد المتصفح على تقنية التشفير(AES-256-GCM)، وبروتوكول onepw لتسجيل الدخول إلى حسابات فايرفوكس، والحصول على مفاتيح التشفير، كما يستخدم المتصفح أيضًا PBKDF2 و HKDF مع SHA-256 لإنشاء مفتاح التشفير من اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب فايرفوكس الخاص بك”.

تُعتبر هذه الميزة إحدى أفضل ميزات متصفح فايرفوكس، خاصةً إذا كان لديك الكثير من كلمات المرور التي تستخدمها في المتصفح، ومع ذلك قد يأتي وقت تحتاج فيه لحذف هذه البيانات من متصفحك.

إليك كيفية الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في متصفح Firefox وحذفها:

انتقل إلى متصفح فايرفوكس في حاسوبك – سواء يعمل بنظام ماك أوإس أو ويندوز – واضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (Options).

في الصفحة التي تظهر لك حدد خيار (الخصوصية والأمان) في الجانب الأيسر.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (تسجيلات الدخول وكلمات المرور) Logins and Passwords.

اضغط على خيار (تسجيلات الدخول المحفوظة) Saved Logins.

ستظهر لك قائمة تضم جميع كلمات المرور الخاصة بك مُرتبة أبجديًا (A-Z).

حدد الخدمة أو الموقع الذي تريد حذف كلمة المرور الخاصة به في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، ستظهر لك بيانات تسجيل الدخول في الجانب الأيمن.

بجوار اسم الموقع في أعلى الشاشة ستجد خيارين، الأول: (تعديل) Edit، والثاني: (حذف) Remove.

اضغط على خيار (حذف) Remove.