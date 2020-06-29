كيفية استخدام تطبيق الترجمة الجديد في نظام iOS 14

أعلنت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) الذي إنعقد خلال الأسبوع الماضي عن تطبيق جديد للترجمة مدمج في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 القادم، ومُصمم للاستخدام في المحادثات الفورية ويدعم 11 لغة.

حيث سيسمح لك بترجمة كل من الأوامر النصية والصوتية بسرعة، كما يمكنك حتى الوصول إلى ترجماتك الأخيرة وحفظ بعضها كمفضلات للوصول السريع إليها.

إليك كيفية استخدام تطبيق الترجمة الجديد في نظام التشغيل iOS 14 من آبل:

ما هي اللغات التي يمكنك ترجمتها في تطبيق الترجمة الجديد من آبل:

يدعم التطبيق حاليًا الترجمة بين أي مجموعة من اللغات التالية: الإنجليزية، الإسبانية، الماندرين الصينية، اليابانية، الكورية، الروسية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، البرتغالية البرازيلية، العربية.

كما يمكنك تنزيل هذه اللغات في آيفون لاستخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال (Offline)، حيث يمكنك ترجمة النصوص من أي لغة وإليها بدون استخدام الإنترنت مع الحفاظ على خصوصية ترجماتك.

كيفية استخدام تطبيق الترجمة في آيفون:

قبل أن تتمكن من استخدام تطبيق الترجمة، تحتاج إلى السماح لتطبيق الترجمة بالوصول إلى بيانات شبكة الهاتف، أو يمكنك تفعيل خيار (On-Device mode) في التطبيق إذا كنت تريد أن تستخدم التطبيق في وضع (عدم الاتصال) Offline، ثم اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الترجمة في آيفون.

حدد اللغات التي تريد ترجمتها (من) From و (إلى) To من خلال الضغط على كل منها والاختيار من القائمة.

الآن، يمكنك إما كتابة الجملة التي تريد ترجمتها باستخدام لوحة المفاتيح أو الضغط مطولًا على رمز الميكروفون والتحدث باللغة التي تريد ترجمتها، وستظهر العبارة أو الجملة المترجمة على الفور.

كما يقدم التطبيقات بعض الميزات الأخرى، مثل:

الضغط على كلمة معينة في النص المترجم للحصول على معناها الفردي.

الاحتفاظ بالعبارات الخاصة التي تريدها من خلال المفضلة (رمز النجمة)، وبمجرد الضغط عليها في أسفل الشاشة، سترى الترجمات المحفوظة بالإضافة إلى أحدث ترجماتك، ويمكنك إزالة الترجمة من مفضلتك عن طريق التمرير إلى الجهة اليسرى من الشاشة واختيار (Unfavorite).

بالإضافة إلى ذلك يقدم تطبيق الترجمة في (iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (وضع المحادثة) Conversation Mode لتسهيل إجراء محادثات فورية مع شخص يتحدث لغة أخرى، وذلك من خلال قلب الهاتف أفقيًا، حيث يمكنك رؤية الترجمات جنبًا إلى جنب بينما يتحدث كل شخص، ويقوم التطبيق بالكشف تلقائيًا عن اللغتين للحصول على تجربة سلسة.