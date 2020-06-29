كل ما تريد معرفته عن ميزات الخصوصية الجديدة في متصفح Safari

كشفت شركة آبل ضمن فعاليات مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) عن مجموعة من التغييرات القادمة لنظام تشغيل حواسيب ماك المكتبية والمحمولة الذي يُسمى (macOS Big Sur) أو (MacOS 11).

حيث قامت بإعادة تصميم تطبيق الخرائط بالكامل، وتحسين تطبيق الرسائل، ولكن التغيير البارز هو حصول متصفح الويب (سفاري) Safari على ميزات جديدة تركز على الخصوصية والأمان.

إليك كل ما تريد معرفته على ميزات الخصوصية والأمان الجديدة في متصفح (سفاري) Safari من آبل:

ما هي أبرز التغييرات القادمة إلى متصفح Safari:

تعد الخصوصية وحماية البيانات من الأولويات الكبيرة بالفعل لمتصفح (Safari)، ولكن الإصدار القادم من المتصفح في نظام التشغيل (macOS Big Sur) سيذهب إلى أبعد من ذلك لحمايتك من التعقب على الإنترنت.

حيث ستصبح الميزات المتعلقة بالخصوصية والأمان في المتصفح أكثر وضوحًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة في الإعدادات أو الواجهة الرئيسية للمتصفح، مع دعم المتصفح للمزيد من (الإضافات) Extensions.

ومن ضمن أدوات الأمان القادمة في المتصفح، هو التحذير السابق من استخدام كلمات المرور التي يمكن تخمينها بسهولة أو التي استخدمتها من قبل إذا كانت محفوظة في المتصفح.

بالإضافة لذلك سيحذرك (Safari) أيضًا إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني أو اسم المستخدم أو كلمة المرور قد ظهروا في أي نوع من خروقات البيانات عبر الإنترنت، مما يعني أنه يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك بشكل سريع.

كما سيكون هناك إضافة لزر يُسمى (تقرير الخصوصية) Privacy Report سيُضاف إلى شريط الأدوات في المتصفح، حيث يمكنك النقر عليه لمعرفة أي من برامج التتبع قد حظرها المتصفح وذلك لمنع المعلنين والشركات من تتبعك عبر الإنترنت.

وبشكل عام يعتبر المتصفح جيدًا في إيقاف التتبع عبر الإنترنت من خلال توفير أدوات لمن تتبعك من خلال خاصية (البصمة الرقمية) fingerprinting التي تستخدمها مواقع الويب في حاسوبك لمعرفة هويتك.

ويمكنك عرض تقرير الخصوصية نفسه في صفحة البدء في (Safari) مما يمنحك فكرة أفضل عن المواقع التي تحاول تتبعك.

سيعزز متصفح Safari أيضًا دعم الإضافات، وستسهل أدوات المطورين الجديدة نقل (الإضافات) Add-ons من Chrome وFirefox، كما سيوفر Safari للمستخدمين مجموعة من عناصر التحكم للحد من استهلاك البيانات عند التصفح والمعلومات الأخرى التي يمكن للإضافات الوصول إليها.