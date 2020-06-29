أطلقت شركة جوجل تصميمًا جديدًا لتطبيق (صور جوجل) Google Photos يدعم العديد من الميزات الجديدة، التي تُسهِّل على المستخدمين إيجاد صورهم القديمة ومقاطع الفيديو التي حُفظت على مدار السنوات السابقة، وإدارتها وتنظيمها للوصول إليها بشكل أسرع.

إليك كل ما تريد معرفته عن تصميم تطبيق Google Photos الجديد من جوجل:

ما هو الجديد في تطبيق Google Photos؟

يحتوي تطبيق (Google Photos) الآن على قائمة رئيسية مبسطة في أعلى الشاشة تتضمن زر (الدردشة) في الجهة اليسرى من الشاشة لإرسال الرسائل وملفات الوسائط المتعددة إلى مستخدمين آخرين، بالإضافة إلى وجود اختصار لملفك الشخصي ينقلك إلى حسابك وإعدادات التطبيق.

ولمزيد من التبسيط سيكون لديك فقط ثلاث علامات تبويب رئيسية يمكنك إيجادها من خلال الضغط على زر القائمة أسفل شاشة التطبيق، وهي:

علامة تبويب (الصور):

تُسمى علامة التبويب الرئيسية في (Google Photos) الآن (الصور) Photos وهي الشاشة الافتراضية التي ستراها عند فتح التطبيق، ويوجد في أعلى شاشة علامة التبويب نفسها قسم (الذكريات) Memories الذي يحل محل علامة التبويب (لك) For You في واجهة المستخدم القديمة.

حيث يمكنك استخدام هذا القسم لعرض شرائح قصص إنستاجرام أو سناب شات للصور التي يقوم التطبيق بتنسيقها تلقائيًا، وسيكون كل شيء في هذا القسم خاص تمامًا ولن يظهر في حسابك الشخصي العام في التطبيق أو المجموعات المشتركة.

علامة تبويب (البحث):

تحتوي علامة تبويب (البحث) Search على مجموعة من الفلاتر وأدوات الإدارة التي يمكنك استخدامها لتنظيم مجموعات الصور الخاصة بك، حيث تجد في أعلى الشاشة من علامة التبويب شريط (بحث) يعرض قائمة بالأشخاص، والأماكن، والحيوانات الأليفة التي تلتقط صورًا لها.

كما ينشئ قسم (الأشياء) Things مجموعات صور تمت تصفيتها استنادًا إلى الأشياء أو الأنشطة التي غالبًا ما تصورها، على سبيل المثال، إذا كنت تلتقط صور لوحاتك الفنية باستمرار فسينشئ التطبيق علامة تبويب تلقائية تُسمى (رسومات).

كما تحتوي علامة تبويب البحث على ميزة (عرض الأماكن) Places view التي تتضمن رسمًا بيانيًا يشبه خرائط جوجل لعرض الأماكن التي التقطت فيها الصورة أو سجلت مقطع فيديو، حيث يمكنك الضغط على خيار (عرض الكل) View all لرؤية قائمة بالمواقع الجغرافية التي اُلتقطت فيها الصور.

علامة تبويب المكتبة:

تتيح لك علامة تبويب (المكتبة) Library الأقسام المهمة، مثل: الألبومات، والصور المفضّلة، وسلة المحذوفات، والأرشيف، وغير ذلك. وأما المستخدمون الذين هم في الولايات المتحدة، أو كندا، أو الاتحاد الأوروبي فسيرون متجر المطبوعات Print Store، حيث يمكنهم شراء منتجات مطبوعة تُبرز صورهم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.