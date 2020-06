فيسبوك تطرح الوضع الداكن لبعض مستخدميها

بدأت فيسبوك بطرح (الوضع الداكن) Dark Mode ببطء لمستخدمي هواتف آيفون وحواسيب آيباد، حيث شاهد عدد قليل من المستخدمين إعدادت الوضع الداكن الجديد في تطبيق الشبكة الاجتماعية، وقد أكدت الشركة أن الميزة تم طرحها.

وأفاد موقع (9to5Mac) لأول مرة في شهر أبريل أن فيسبوك كانت بصدد تطوير وتصميم الوضع الداكن لتطبيقها الأساسي على (iOS)، ولم يكن من الممكن في ذلك الوقت الوصول إلى الميزة بشكل عام.

وقال الموقع حينها: لن تكون واجهة الوضع الداكن في فيسبوك سوداء تمامًا كما هو الوضع في إنستاجرام ومسنجر، وبدلًا من ذلك، فإنها عبارة عن تدرجات رمادية مع لمسات بيضاء للشعارات والرموز.

وسيكون المستخدمون قادرين على تمكين أو تعطيل الوضع الداكن يدويًا من خلال الإعدادات داخل التطبيق، وسيكون هناك أيضًا دعمًا لضبط المظهر بناءً على تفضيلات (iOS) الخاصة بك، ويعني هذا أن التطبيق سيغير مظهره تلقائيًا لمتابعة جدولة الوضع الداكن.

وانتقل المستخدمون إلى تويتر لإظهار أن لديهم الآن إعدادًا جديدًا في تطبيق فيسبوك لتمكين الوضع الداكن.

ويمكن الوصول إلى هذا الإعداد عن طريق فتح تطبيق فيسبوك والنقر على الخطوط الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية والبحث عن قسم “الإعدادات والخصوصية”.

ويشار إلى أن الوضع الداكن في تطبيق فيسبوك ليس متاحًا عالميًا بعد، وأكدت الشركة لموقع (Social Media Today) أن الميزة متاحة فقط لنسبة صغيرة من المستخدمين على مستوى العالم في الوقت الحالي.

ولا يوجد جدول زمني محدد للوقت الذي تخطط فيه عملاقة التواصل الاجتماعي لإطلاق هذه الميزة للجميع، كما من الممكن أيضًا أن يتغير التصميم قبل الإصدار، ومن المتوقع أن يصل الوضع الداكن الجديد إلى جميع المستخدمين في الأسبوع المقبل.

يذكر أن الوضع الداكن متاح داخل عائلة تطبيقات فيسبوك، من ضمنها (Messenger) و (Facebook Lite) و (WhatsApp) و (Instagram)، وأضافت المنصة أيضًا الوضع الداكن إلى تحديث تطبيق سطح المكتب الذي تم توسيعه حديثًا.

ويعد من المثير للدهشة إلى حد ما أن المنصة استغرقت هذا الوقت الطويل لإضافة الوضع الداكن إلى تطبيقها المحمول، لكن هناك اعتبارات تقنية، خاصةً عند الأخذ في الاعتبار حاجة فيسبوك لخدمة مليارات المستخدمين في مناطق مختلفة، مع مستويات مختلفة من الاتصال.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020