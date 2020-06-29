صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق الإلكتروني مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف تحسين محركات البحث وإستراتيجيات التسويق الإلكتروني The Complete SEO & Digital Mega Marketing Bundle.

عدد الدورات: 15.

عدد الدروس: 920.

المدة: 90 ساعة.

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا كبيرًا في مجال التسويق الإلكتروني، حيث زادت تخصصاته وتشعبت بشكل ملحوظ، ومن ثمَّ زاد الطلب على الوظائف ذات الصلة بهذا المجال في الشركات والمؤسسات.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تخصصات التسويق الإلكتروني المختلفة، التي تشمل: التسويق بالبريد الإلكتروني، و(التسويق بالمحتوى) Content Marketing، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالعمولة، وكذلك إستراتيجيات الإعلانات والبيع.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من البداية وحتى الاحتراف، تساعدك على تعلم مبادئ إنشاء إعلانات احترافية في أكثر من 10 منصات، من ضمنها: فيسبوك، ولينكدإن، وتويتر، وإنستاجرام، ويوتيوب، وسناب شات وغير ذلك.

وتضم الحزمة أيضًا دورة حول التسويق على منصة لينكدإن؛ ابتداءً من زيادة عدد الزيارات إلى موقعك على الويب والحصول على العملاء المحتملين، وحتى زيادة المبيعات. ودورة أخرى حول كيفية استخدام (Google Ads) لإعداد حملات تسويقية احترافية.

كما تتضمن دورة أخرى حول تعلم ما يلزم لبدء وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مربحة، تسمح لك بالعمل من أي مكان في العالم.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2330 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية في مجال التسويق الإلكتروني، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Copywriting: Write Marketing Headlines That Sell

Affiliate Marketing: The Fast Track Formula

The 2019 Complete Content Writing 3-in-1 Course

SEO Training 2019: Beginner To Advanced

Advanced SEO 2019: Learn SEO Tools & Rank Higher on Google

Facebook Ads & Facebook Marketing Mastery Guide 2019

MailChimp 101: Learn Email Marketing

How To Start a Profitable Social Media Marketing Agency

The LinkedIn Marketing & Sales Lead Generation Blueprint

The Complete Google AdWords Course: Beginner to Advanced

Instagram Marketing 2019: Grow from 0 to 40k in 4 months

How To Use Snapchat For Marketing

Social Media Marketing Master Class

Email Marketing For Business: How To Grow Your Business

The Complete SEO & Backlink Master Course

الحصول على الصفقة: من هنا.