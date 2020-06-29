صفقة اليوم.. اشترك في 5 خدمات لتأمين أجهزتك مع خصم 78%

اشترك في خطة Vault السحابة الآمنة عبر الإنترنت Vault – The Online Security Cloud.

الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة هي أجهزة نعتمد عليها يوميًا، لذلك يجب حمايتها جيدًا، خاصةً وأنها تضم الكثير من البيانات الشخصية – مثل: الحسابات البنكية، والصور الشخصية، وحسابات العمل – وحتى إذا كان كل ذلك محمي بكلمات مرور فمن السهل للقراصنة الوصول إليه إذا كانت كلمات المرور هذه ضعيفة، أو ظهرت في خرق أمني سابق.

وبالرغم من أن الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي يحتويان على إجراءات حماية مدمجة، فمن الأفضل دائمًا زيادة مستوى الأمان.



تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في خدمة VPN، وخدمة لإدارة كلمات المرور، وخدمة نسخ احتياطي للبيانات، وتطبيق لمكافحة البرامج الضارة، وتطبيق لحظر الإعلانات. وهذا يعني أنك ستحصل على حماية من الدرجة الأولى لتأمين أي ثغرة قد يستغلها مجرمو الإنترنت عادةً للوصول إلى بياناتك وأجهزتك.

تمنحك خطة (Vault) الاشتراك في 5 خدمات متميزة مقابل تكلفة رمزية، حيث تشترك في كل من: NordVPN، و Dashlane، و Deego، و Panda، و AdGuard مقابل 8.25 دولارات شهريًا، أو 99 دولارًا سنويًا، وسيُجدد اشتراكك شهريًا أو سنويًا (اعتمادًا على الخطة التي تختارها).

توفر لك خدمة NordVPN حلاً موثوقًا به للأمان عبر الإنترنت، حيث تعتمد على بروتوكولات تشفير قوية، مع حلول خصوصية متقدمة لضمان وصول آمن إلى جميع مواردك المفضلة عبر الإنترنت بدون قيود جغرافية.

Dashlane هي خدمة لإدارة كلمات المرور سهلة الاستخدام، مما يتيح لك عدم نسيان كلمات المرور مطلقًا عبر أي من أجهزتك، وإنشاء كلمات مرور قوية.

بينما توفر لك خدمة Degoo سعة تخزينية تصل إلى 2 تيرابايت للنسخ الاحتياطي في السحابة بأمان، مما يتيح لك إدارة الملفات ومشاركتها بسهولة (هذه سعة تخزينية للنسخ الاحتياطي أكثر من السعات المجانية المتاحة في كل من: Dropbox و OneDrive و Google Drive مجتمعة).

تقدم لك خطة (Panda Dome Advanced) حلًا شاملًا لحماية هويتك، وكذلك جميع أجهزتك من البرامج الضارة، وبرمجيات الفدية والفيروسات.

بنما يُعتبر (AdGuard) إحدى أفضل الطرق للتخلص من الإعلانات، والتتبع عبر الإنترنت مع حماية الحاسوب من البرامج الضارة.

مدة الاشتراك: شهر، يجدد وفقًا لرغبتك.

التوفر: أونلاين.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 37.91 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 8.25 دولارات.

نسبة الخصم: 78%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات VPN، وبرامج الحماية، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة: