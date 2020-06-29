شاومي تحدد موعد الإعلان عن Redmi 9A و Redmi 9C

كشفت الصفحة الرسمية الخاصة بشركة شاومي في ماليزيا عن موعد الإعلان عن هاتفي (ردمي 9أي) Redmi 9A و(ردمي 9سي) Redmi 9C المرتقبين.

وذكرت الصفحة أن الهاتفين قادمان في 30 حزيران/ يونيو الجاري، ما يعني أنه سيُعلن عنهما يوم غدٍ الثلاثاء. ويُتوقع أن يتوفر الهاتفان بسعر منخفض، ولكن الشركة وعدت بـ “بطارية كبيرة، وشاشة كبيرة” في المنشور الذي نشرته عبر حسابها الخاص بماليزيا.

ويأتي تأكيد شاومي لموعد الإعلان عن الهاتفين بعد العديد من التسريبات المتعلقة بهما التي كشفت عن مواصفاتهما وتصميمهما.

وكان أحد أصحاب التسريبات على موقع تويتر قد نشر مواصفات هاتفي (ردمي 9أي)، و(ردمي 9سي) بالإضافة إلى هاتف (ردمي 9).

ووفقًا للتسريبات، فإن الهواتف الثلاثة ستشترك في الشاشة التي ستكون من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات، كما ستشترك في الكاميرا الأمامية التي ستكون بدقة 5 ميجابكسل، والبطارية التي ستكون بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة.

وسيكون هاتف (ردمي 9أي) أرخصها، وسيقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio G25، أما دقة الشاشة فستكون +HD.

أما هاتف (ردمي 9) فسيحتوي معالجًا من نوع Helio G70، وأربع كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، مع 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. أما سعر الهاتف فسيتراوح بين 160 يورو و180 يورو.

وسيأتي هاتف (ردمي 9سي) بخيارين، الأول: يقدم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، ولكنه لن يدعم تقنية NFC، أما الآخر: فسيدعم التقنية ولكنه سيقدم كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل. وسيحتوي الخياران معالجًا من نوع Helio G35 مع سعر 130 يورو، و150 يورو.

وستشترك الهواتف الثلاثة أيضًا في تقديم منفذ من نوع USB-C وهو أمر مستحسن بالنظر إلى أن الهواتف من الفئة المنخفضة، كما ستقدم منفذًا لسماعات الأذن، وحساسًا للبصمة يُتوقع أن يكون في جانبها.