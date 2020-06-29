أبرز منصات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير البرامج الحديثة

إن إطلاق الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي سيشكل مستقبل تطوير البرمجيات، حيث يتزايد اهتمام الأعمال بهذه التكنولوجيا، وتتوجه معظم الشركات في العالم للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما حددت العديد من الشركات الناضجة إستراتيجيتها في هذا المجال، ومن المتوقع أن أدوات الذكاء الاصطناعي وحدها ستنتج تريليونات الدولارات من قيمة الأعمال في السنوات القادمة.

تتمتع خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بإمكانيات هائلة في تطوير البرامج، مما يوفر قرارات سلسة في الوقت الفعلي على نطاق واسع، حيث يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تؤدي وظائف معقدة وذكية مرتبطة بالتفكير البشري، وذلك من خلال التقاط وتحليل البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، والتي تشمل أجهزة الاستشعار والمدخلات عن بعد والرقائق الدقيقة.

Google Cloud AI Platform:

توفر منصة (Google Cloud AI Platform) التعلم الآلي والتعلم العميق وإمكانيات البرمجة اللغوية العصبية وإمكانيات الكلام والرؤية لتطوير البرامج على السحابة.

Speech:

توفر (Google Cloud AI Platform) واجهات برمجة التطبيقات لتحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام باستخدام نماذج الشبكة العصبية. كما أن واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص مصممة لتحويل الصوت إلى نص تدعم 120 لغة بأشكالها المختلفة.

مع قدرات التعرف على الكلام، يمكن لمطوري البرامج تمكين مزايا الأوامر والتحكم الصوتي في تطبيقاتهم، كما تساعد واجهة برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام من جوجل على إنشاء خطاب يبدو طبيعيًا من النص، وهي ميزة مفيدة للغاية في تحويل النصوص إلى ملفات صوتية من تنسيقات (MP3) أو (LINEAR16).

Vision:

(Vision) هي ميزة رئيسية أخرى لنظام (Google Cloud AI Platform)، والتي تتيح لمطوري البرامج الحصول على رؤى ذكية من الصور، (Google Vision AI Vision) تقوم بتقديم قدراتها من خلال (REST) و (RPC APIs) التي تستخدم نماذج التعلم الآلي مدربة للكشف عن الأشياء والوجوه وقراءة النصوص المكتوبة بخط اليد والمطبوعة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات.

Microsoft Azure AI Platform:

لا تحتاج (Microsoft Azure) إلى مقدمة كنظام أساسي يمكن تطويره، حيث تعد (Microsoft Azure AI Platform) خيارًا شائعًا لتطوير الذكاء الاصطناعي بين مطوري البرامج الذين يقدمون إمكانات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، مثل:

قدرات الكلام مثل التعرف على الكلام.

التعلم الآلي.

قدرات الرؤية مثل التعرف على الأشياء.

القدرات اللغوية مثل الترجمة الآلية.

تعدين المعرفة.

IBM Watson:

تم تصميم حلول (IBM Watson AI) للخدمات المالية وإنترنت الأشياء ووسائل الإعلام والرعاية الصحية والنفط والغاز والإعلان، حيث تتيح (IBM Watson)، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المفتوح لأي بيئة سحابية، الدمج التدريب على بنية المعلومات المرنة للمطورين وذلك بهدف الإشراع في تطوير ونشر نماذج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تقدم منصة (IBM Watson) أدوات للمطورين، مثل حزم (SDK) مع وثائق تفصيلية، كما يمكن لمطوري البرامج دمج (Watson Assistant) لبناء واجهات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

BigML:

تقدم منصة (BigML) خوارزميات تعلم آلي قوية، سواءً للتعلم الخاضع للإشراف أو بدون إشراف لأتمتة مهام النمذجة التنبؤية، كما يمكن لمطوري البرامج تنفيذ الوصول الفوري إلى منصة (BigML) باستخدام واجهة برمجة تطبيقات (REST) الخاصة بهم، سواءً في الموقع أو على السحابة، كما تتيح المنصة لمطوري البرامج استخدام اللغات الشائعة مثل (Ruby و Java و Python و Node.js و Swift) وما إلى ذلك لترميز التطبيقات وتوسيع نطاقها.