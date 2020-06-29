آيباد بقياس 10.8 إنشات قادم هذا العام

تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز آيباد جديد بقياس 10.8 إنشات في النصف الثاني من العام الحالي، يليه حاسب آيباد جديد بقياس 8.5 إنشات في النصف الأول من العام القادم.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لتصريحات المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo في مذكرة بحثية حصل عليها موقع (MacRumors).

ويؤكد كو أن لدى آبل أجهزة آيباد جديدة قيد التطوير، وستكون مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة حاليًا في السوق.

لكن المحلل لم يحدد هل سيكون نموذج آيباد الجديد بقياس 10.8 إنشات بمثابة إصدار جديد أكبر من جهاز آيباد الحالي بقياس 10.2 إنشات أو سيكون خلفًا لجهاز (iPad Air) بقياس 10.5 إنشات.

وقال المحلل سابقًا: إن النموذج القادم بقياس 8.5 إنشات سيكون جهاز (iPad mini) جديد.

وتحدث كو عن هذين الجهازين في شهر مايو، لكن تم تحسين تقريره قليلاً مع مزيد من التفاصيل حول الجهاز المصغر، حيث قال كو سابقًا: إن حجم الشاشة سيكون 8.5 إلى 9 إنشات.

ولا توجد أي تفاصيل حول كون جهاز (iPad mini) الجديد سيحتفظ بتصميمه الحالي مع شاشة أكبر قليلاً – جميع نماذج آيباد ميني تحتوي حتى الآن على شاشة بقياس 7.9 إنشات – أو سيكون الجهاز الجديد بمثابة تغيير شامل، مما يجعل تصميمه مشابه لتصميم (iPad Pro).

وحدثت آبل جهاز آيباد ميني في شهر مارس 2019، حيث أضافت رقاقة (A12 Bionic) وكاميرا أمامية تمت ترقيتها، إلى جانب دعم قلم آبل الإلكتروني الأصلي (Apple Pencil).

ويتوقع كو أن تقوم آبل بتضمين شاحن جديد بقدرة 20 واط في علبة نموذجي آيباد، كما هو موضح في الصور المسربة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أما بالنسبة لهواتف آيفون، فإن كو يتوقع أن يكون الشاحن الجديد بقدرة 20 واط متاحًا كملحق اختياري، مما يعني أن نماذج (iPhone 12) لهذا العام لن تتضمن شاحنًا في العلبة، كما لا يتوقع وجود سماعات (EarPods) في العلبة أيضًا.

يذكر أن الأخبار المتعلقة بشركة آبل قد ازدادت خلال الأسبوعين الماضيين بفضل مجموعة من الإعلانات خلال مؤتمرها السنوي للمطورين والتسريبات المتعلقة بتشكيلة هواتف آيفون القادمة (iPhone 12).