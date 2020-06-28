ميزة في IOS 14 و Android 11 منسوخة من EMUI 10.1

أصدرت شركة هواوي في شهر مارس أجهزة (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Pro Plus) المزودة بواجهة المستخدم (EMUI 10.1) العاملة بنظام التشغيل أندرويد 10، بحيث جلبت واجهة المستخدم هذه العديد من الميزات الجديدة، من ضمنها لوحة تحكم الأجهزة المتعددة الجديدة.

وقد ظهرت مثل هذه الميزة الجديدة لأول مرة في كل من (iOS 14) و (Android 11)، ويبدو أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بلوحة تحكم الأجهزة المتعددة في (EMUI 10.1)، التي تتيح للمستخدمين إدارة جميع الأجهزة المتصلة في مكان واحد.

وتوفر لوحة تحكم الأجهزة المتعددة منصة موحدة تتيح للمستخدمين بشكل سريع رؤية كل جهاز متصل على مقربة منه، بحيث أصبحت مسألة توصيل جهاز بأخر سهلة مثل النقر على الزر المقابل في القائمة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى اللوحة ببساطة عن طريق التمرير لأعلى من أي ركن، ويمكن استخدام الميزة لتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء أو إيقاف تشغيلها، وإعداد عرض شاشة الهاتف الذكي، وبدء التعاون المتعدد الشاشات، والمزيد.

ويوصي مركز تحكم الأجهزة المتعددة أيضًا بالأجهزة القريبة التي يمكن استخدامها لتحسين تجربة المستخدم الحالية، وعلى سبيل المثال، عندما يستمع المستخدم إلى الموسيقى من خلال (Huawei Music) مع وجود مكبر الصوت المنزلي الذكي (Huawei Sound X) في مكان قريب، فإن لوحة تحكم الأجهزة المتعددة ستقترح تشغيل الموسيقى عبر (Huawei Sound X) للحصول على جودة صوت أفضل.

أندرويد 11:

مع الإصدار الأول للنسخة التجريبية من نظام التشغيل أندرويد 11، فقد قدمت جوجل ميزة جديدة تسمى عناصر التحكم بالمنزل الذكي (Smart Home Controls)، بحيث تتيح لك هذه الميزة التحكم في أضواء منزلك، وفتح الباب، والوصول إلى نظام الدفع السريع، وتحويل محتوى الصوت أو الفيديو إلى أي جهاز، والمزيد من خلال قائمة زر التشغيل الجديدة، بدلًا من الانتقال إلى تطبيق كل جهاز بمفرده، أو استخدام أدوات خارجية أخرى.

iOS 14:

أعلنت آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020) عن النسخة الأحدث من نظامها التشغيلي (iOS 14)، الذي يأتي مع عدد من الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون، مثل (Home Controls)، التي تتيح للمستخدمين التحكم في الملحقات المتصلة مباشرة عبر أجهزة آيفون.

وقد ترى، على سبيل المثال، عناصر التحكم بأضواء غرفة النوم ومشهدًا صباحيًا جيدًا في الصباح، أو عناصر تحكم بقفل الباب والأضواء الخارجية عند وصولك إلى المنزل في المساء، ويمكنك الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية لرؤية الملحقات والمشاهد الأخرى أيضًا.