مايكروسوفت تلمح إلى الجيل التالي من Xbox

تفيد الأنباء المنتشرة منذ العام الماضي بأن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق الجيل التالي من منصة الألعاب (Xbox)، بحيث تحمل المنصة الأرخص والأقل قوة في الوقت الحالي الاسم الرمزي (Lockhart).

وصممت هذه المنصة لتجلب معظم التحسينات الرئيسية من الجيل التالي الموجودة في منصة (Xbox Series X)، مع توفيرها بسعر أقل للألعاب بدقة 1080 بكسل أو 1440 بكسل.

ويتضمن مستند مايكروسوفت الذي تم تسريبه حديثًا مراجع لمنصة (Lockhart) هذه ومنصات (Project Scarlett) المتعددة.

وكان (Project Scarlett) هو الاسم الذي استخدمته مايكروسوفت في الأصل للكشف عن منصة (Xbox Series X) قبل تسميتها رسميًا.

وكانت الشائعات قد اقترحت منصتي ألعاب من الجيل التالي في إطار مشروع (Project Scarlett) الأوسع نطاقا: هما (Anaconda) و (Lockhart).

وحفرت مايكروسوفت ثعبان الأناكوندا في اللوحة الأم لمنصة (Xbox Series X)، في إشارة إلى (Anaconda)، لكن الشركة لم تناقش علنًا خطط (Lockhart).

وتذكر الوثيقة المسربة أيضًا وضع (LockhardProfiling) لمنصة (Lockhart)، وأوضحت مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت فيما يتعلق بمنصة (Xbox) أن وضع (LockhardProfiling) الخاص هذا هو جزء من مجموعة أدوات مطوري (Xbox Series X).

وتسمح مجموعة أدوات مطوري (Xbox Series X)، التي تحمل الاسم الرمزي (Dante)، لمطوري الألعاب بتمكين وضع (LockhardProfiling) الخاص الذي يحتوي على ملف تعريف للأداء الذي تريد مايكروسوفت الوصول إليه باستخدام المنصة الثانية هذه.

وقد يتضمن الجيل التالي من منصة (Xbox) ما يصل إلى 7.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للاستخدام، مع نحو 4 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات، بحيث تستهدف المنصة الألعاب بدقة 1080 بكسل أو 1440 بكسل بدلًا من دقة 4K.

فيما تتضمن منصة (Xbox Series X) ما يصل إلى 13.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للاستخدام، وتستهدف 12 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات.

وفي حين أن مايكروسوفت لم تعترف بمنصة (Lockhart)، إلا أنه يمكن العثور على الاسم الرمزي أيضًا في نظام تشغيل منصة (Xbox One) الخاصة بالشركة، إلى جانب الإشارات إلى (Anaconda) و (Dante).

ويبدو أن مايكروسوفت تخطط لإطلاق الجيل التالي من منصة (Xbox) جنبًا إلى جنب مع (Xbox Series X) بشرط ألا تقوم مايكروسوفت بإلغائها في اللحظة الأخيرة، ومن المحتمل أن يطلق على (Lockhart) اسم (Xbox Series S).

وتعد منصة (Xbox) الثانية أساسية لإستراتيجية تسعير مايكروسوفت للجيل التالي من منصات الألعاب، حيث التزمت الشركة بتقديم اشتراك (Xbox All Access) مع (Xbox Series X)، وهي حزمة تتضمن المنصة و (Xbox Live) و (Xbox Game Pass) مقابل رسوم شهرية.

وتقدم عملاقة البرمجيات حاليًا اشتراك (Xbox One S All Digital Edition) مقابل 19.99 دولارًا شهريًا، بحيث يتضمن الاشتراك (Xbox Game Pass Ultimate)، ومن المنطقي توفير منصة (Lockhart) بطريقة مماثلة لجذب الأشخاص إلى عروض الاشتراك.

