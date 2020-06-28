مايكروسوفت تزيل واحدة من أفضل ميزات تحديث ويندوز 10

تواصل شركة مايكروسوفت طرح آخر تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10 المتمثل في الإصدار 2004 للمستهلكين والشركات المعروف باسم “تحديث مايو 2020”.

ويبدو أن عملاقة البرمجيات أزالت بعض الامتيازات الرئيسية لامتلاك نسخة غير منزلية من نظام التشغيل، حيث أوقفت بشكل رئيسي القدرة على تأخير التحديثات الرئيسية حتى 365 يومًا.

وخفضت الشركة مقدار الوقت الذي يمكن لمستخدمي (Windows 10 Pro) و (Windows 10 Enterprise) و (Windows 10 Education) من خلاله تأخير التحديثات يدويًا، من 365 يومًا إلى 35 يومًا فقط، وهو الوقت الحالي المتاح للمستخدمين المنزليين.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذا التغيير مقصود، إذ تريد الشركة منع الارتباك حتى تتمكن جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10 من تحقيق أقصى استفادة من تغيير سياسات تثبيت التحديثات الذي فرضته في العام الماضي.

وتستهدف السياسية الجديدة الأجهزة العاملة بواسطة إصدار تحديث رئيسي يقترب من نهاية عمره الإنتاجي، حيث يتم تحديث العديد من هذه الأجهزة مرة واحدة فقط في السنة، ويعني هذا أنه إذا لم تقم بالتحديث منذ فترة، وبغض النظر عن إصدار ويندوز لديك، فسيتعين عليك التحديث.

وكان مستخدمو ويندوز 10، سواء كانوا يستخدمون إصدارات (Home) أو (Pro)، قادرين على إيقاف تحديثات ويندوز بشكل مؤقت حتى 35 يومًا عبر صفحة الخيارات المتقدمة.

وبسطت مايكروسوفت في الإصدارات الأخيرة من ويندوز 10 هذه الإمكانية بإضافة خيار “إيقاف التحديثات بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 7 أيام” في صفحة (Windows Update) الرئيسية، بحيث يمكن استخدام هذا الخيار خمس مرات بشكل إجمالي لتأخير التحديثات بشكل مؤقت لمدة أقصاها 35 يومًا.

بينما كان بإمكان مستخدمي (Windows 10 Pro) و (Windows 10 Enterprise) و (Windows 10 Education) اختيار تأجيل التحديثات عبر خيار “تحديد وقت تثبيت التحديثات” في صفحة الخيارات المتقدمة نفسها.

وسمح هذا الخيار للمستخدمين بتثبيت الميزات والتحديثات الجودة باستخدام جداول زمنية فريدة لكل منها، بحيث يمكن تأجيل تحديثات الميزات لمدة تصل إلى عام واحد، ويمكن تأجيل تحديثات الجودة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وبصرف النظر عن الأطر الزمنية، فإن الفرق بين هذه الخيارات وإمكانية الإيقاف المؤقت اليدوي هو أنها دائمة وتنطبق على أي تحديثات قادمة في المستقبل.

لكن مايكروسوفت أزالت عبر الإصدار 2004 من ويندوز 10 ميزة القدرة على تأجيل التحديثات عبر خيار تحديد وقت تثبيت التحديثات في صفحة الخيارات المتقدمة، وأصبح كل شخص يمتلك نظام ويندوز 10، بغض النظر عن إصدار المنتج، يمتلك خيارات تأخير التحديثات نفسها لمدة تصل إلى 35 يومًا فقط.

وسمحت الشركة في الوقت الحالي للمستخدمين المتميزين باستخدام نهج المجموعة المحلي لإعادة تمكين تأجيل التحديث.

وقالت مايكروسوفت: إذا كنت ترغب في مواصلة الاستفادة من التأجيلات، فيمكنك استخدام نهج المجموعة المحلي لتحديد متى يتم استلام نسخة المعاينة وتحديثات الميزات إلى جانب تحديد وقت استلام تحديثات الجودة، بحيث يمكن تأجيل تحديثات الجودة حتى 30 يومًا ويمكن تأجيل تحديثات الميزات حتى 365 يومًا كما كان من قبل.