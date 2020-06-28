لماذا لا يحصل هاتفك على أفضل مزايا أندرويد 11؟

يصل نظام أندرويد 11 إلى الهواتف الذكية ببطء، كما لا يحمل النظام الجديد كل المزايا التي أضافتها جوجل إليه عند تحميله على بعض الهواتف، حيث تتخذ كل شركة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية نهجًا مختلفًا.

وفقًا لتقارير (XDA Developers)، تقدم جوجل توصيات حول مزايا أندرويد 11 التي يجب أن يمتلكها صانعو الهواتف، وأي من هذه المزايا اختياري فقط.

هناك ثلاث مزايا رئيسية لا يتعين على الشركات المصنعة للهواتف الذكية تضمينها مطلقًا في نسختهم الخاصة من نظام أندرويد 11 الجديد، وتتمثل الميزة الأولى في اختيار عناصر التحكم في المنزل الذكي التي تنبثق بضغطة طويلة على زر الطاقة، مما يتيح للمستخدم إطفاء الأضواء الذكية أو أي شيء آخر.

لن يضطر صانعو الهواتف إلى جانب جوجل إلى تضمين هذه الميزة، على الرغم من أنهم قد يختارون القيام بذلك، وبدلاً من ذلك، قد يقررون تنفيذ تجربتهم الخاصة على الميزة، مع بعض الأجراس والصفارات الإضافية أو واجهة مختلفة.

الميزة الاختيارية الثانية تتمثل في تجميع المحادثات في لوحة الإشعارات المنسدلة، بشكل افتراضي، سيحتفظ أندرويد 11 بالتنبيهات من تطبيقات المراسلة منفصلة عن الإشعارات الأخرى، لكن هذا النهج لن يكون إلزاميًا للجميع.

غالبًا ما تعمل الشركات، على سبيل المثال، سامسونج وسوني وإل جي وشاومي، على آلية خاصة بها لعمل الإشعارات على إصداراتها الخاصة من أندرويد 11 ولذلك ربما ليس من المستغرب أن تكون هذه ميزة واحدة مدرجة في الفئة الاختيارية.

الميزة الثالثة التي لن تكون ضرورية هي الوسيلة الجديدة لتخزين مستندات الهوية في خزانة آمنة على هاتفك، حيث تريد جوجل أن تتيح للمستخدم تخزين المستندات مثل رخصة القيادة في مكان مغلق من الهاتف، لكن الشركات المصنعة الأخرى لن تضطر إلى أن تحذو حذوها.

قد تتغير هذه التوصيات قبل إطلاق نظام أندرويد 11 بالكامل لكن هذا شيء يجب الانتباه إليه، وإذا أراد المصنعون الاحتفاظ بتطبيقات وخدمات جوجل على هواتفهم، فيجب عليهم الالتزام بهذه القواعد، لكن يبدو أن هذه المزايا الثلاث ستكون اختيارية.