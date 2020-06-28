كيف يمكنك حذف حساب فيسبوك نهائيًا؟

أدت العديد من الفضائح المتعلقة بالخصوصية والمعلومات المضللة إلى فقدان الكثير من مستخدمي فيسبوك الثقة في المنصة، فإذا كنت واحدًا منهم، أو سئمت من إهدار الكثير من وقتك في استخدام فيسبوك، أو تشعر بالملل من تحديثات الحالة المستمرة من الأصدقاء القدامى، فيمكنك حذف حساب فيسبوك نهائيًا أو حتى إلغاء تنشيطه لفترة من الوقت.

أولًا، سيتعين عليك تحديد أي من الطريقتين ترغب في استخدامها مع حسابك في فيسبوك، حيث إن الطريقة التي تختارها تحدد هل يمكنك الوصول إلى حسابك مرة أخرى أم حذفه نهائيًا؟

1- حذف حساب فيسبوك نهائيًا:

إذا كنت تريد حذف حساب فيسبوك نهائيًا، فإليك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

يقوم فيسبوك بتأخير الحذف لبضعة أيام بعد تقديم الطلب، وإذا قمت بتسجيل الدخول خلال فترة السماح هذه، سيُلغى طلب الحذف الخاص بك.

لا يمكنك استعادة الوصول إلى حسابك في فيسبوك بمجرد حذفه، حيث لن تتمكن من استرداد المحتوى أو المعلومات التي قمت بمشاركتها في فيسبوك، كما ستُحذف جميع رسائلك في (مسنجر) Messenger.

يمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

2- إلغاء تنشيط حساب فيسبوك:

يمكنك اختيار إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك بدلًا من حذفه نهائيًا، حيث تُعتبر هذه الطريقة حلًا مثاليًا لأخذ فترة راحة من فيسبوك مع الاحتفاظ بياناتك، ويعني إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك ما يلي:

يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعادة تنشيط حسابك في أي وقت، حيث يحتفظ فيسبوك بمعلومات حسابك لإعادة تنشيطه وقتما تشاء.

لن يتمكن الأشخاص الموجودين في فيسبوك من رؤية حسابك، أو البحث عنك.

سوف تبقى بعض المعلومات مرئية للمستخدمين الآخرين، مثل: الرسائل التي أرسلتها سابقًا.

ثانيًا؛ إليك كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيًا، أو إلغاء تنشيطه:

1- كيفية إلغاء تنشيط حساب فيسبوك:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك.

اضغط على السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين أي صفحة فيسبوك في متصفح الويب الخاص بك.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على علامة تبويب (معلومات فيسبوك الخاصة بك) Your Facebook information في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف) Deactivation and deletion، اضغط على خيار (عرض) View الموجود بجواره.

حدد خيار (إلغاء تنشيط الحساب) Deactivate account، ثم اضغط على زر (تابع إلى إلغاء تنشيط الحساب) Continue to Account deactivation .

سيُطلب منك إدخال كلمة مرور حسابك، أدخلها ثم اضغط على خيار (استمرار).

حدد سببًا لإلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك من الخيارات المتاحة أمامك، ثم اضغط على زر (إلغاء التنشيط) Deactivate الموجود في الأسفل.

2- كيفية حذف حسابك فيسبوك نهائيًا:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، من السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (معلومات فيسبوك الخاصة بك) Your Facebook information في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف) Deactivation and deletion، اضغط على خيار (عرض) View الموجود بجواره.

حدد خيار (حذف الحساب نهائيًا) Permanently delete account، ثم اضغط على زر (تابع إلى حذف الحساب) Continue to Account deletion.