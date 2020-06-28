كيف يمكنك حذف بيانات الألعاب التي تلعبها في فيسبوك؟

إذا كنت تلعب الألعاب بصورة مستمرة في فيسبوك، فربما تكون قد واجهت مشكلة تتعلق بإعادة تعيين تقدمك وبدء لعبة جديدة، ونظرًا لأن معظم ألعاب فيسبوك تُستضاف فقط على فيسبوك ويحتفظ مطوروها ببيانات اللعب الخاصة بك، لذلك يجب عليك معرفة كيفية إدارة ألعابك وحذف بيانات اللعبة وإعادة تثبيتها للبدء في اللعب من جديد على فيسبوك.

فيما يلي سنعرف كيفية حذف بيانات الألعاب على فيسبوك:

تحتوي كل لعبة على الإنترنت اليوم تقريبًا على خيار حذف بيانات اللعب والبدء من جديد في إعدادات اللعبة نفسها، ومع ذلك، فإن ألعاب فيسبوك مختلفة قليلًا، حيث ستعرض لك معظم الألعاب إعدادات اللعب فقط، مثل: تشغيل الصوت أو إيقافه، وإعدادات الرسوم المتحركة، أو خيار شراء موارد إضافية للعب.

كيفية إزالة اللعبة من حساب فيسبوك الخاص بك:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك في متصفح الويب

اضغط على (الألعاب) Games في القائمة الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة.

ضمن علامة التبويب (ألعابك) Your Games، اضغط على رمز الترس (الإعدادات) بجوار اللعبة التي تريد حذفها.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، انتقل للأسفل ثم اضغط على خيار (إزالة الوصول) Remove Accses.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، حدد اختيار حذف جميع المشاركات أو مقاطع الفيديو أو الأحداث التي نشرتها اللعبة على مخططك الزمني، ثم اضغط على (إزالة).

اضغط على (تم) Done لإنهاء العملية في النافذة التي تظهر لك.

بمجرد إزالة اللعبة من حسابك، سيقوم فيسبوك بحذف جميع بيانات اللعبة من حسابك، وإذا كنت تريد لعب اللعبة نفسها من جديد، كل ما عليك فعله هو البحث عنها في شريط البحث في فيسبوك، أو انتقل إلى علامة التبويب (Find Games). وتذكر بمجرد البدء في لعب اللعبة من جديد سيعيد فيسبوك إضافتها تلقائيًا إلى حسابك.

كيفية إيقاف تشغيل إشعارات ألعاب فيسبوك:

تقوم العديد من ألعاب فيسبوك بمشاركة تقدمك في صفحتك الرئيسية أو صفحات أصدقائك، وهذا الأمر قد يكون مزعجًا للغاية، بدلاً من ذلك، يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية لمنع الألعاب من نشر نشاط لعبتك في صفحتك الرئيسية أو صفحات أصدقائك.

أولًا، عند إضافة لعبة إلى حسابك على فيسبوك، يمكنك مراجعة المعلومات التي تقدمها واختيار ما إذا كنت ستقبلها أو تقيد وصول اللعبة إلى بياناتك الشخصية، وإذا فاتتك هذه النافذة المنبثقة أو لم تنتبه إليها، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى خيار (الإعدادات) Settings في حسابك.

اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & Privacy.

اضغط على خيار (التطبيقات ومواقع الويب) Apps and websites.

مرر للأسفل، وضمن مربع تبويب (إشعارات الألعاب والتطبيقات) Game and App Notifications اضغط على (تحرير) Edit.