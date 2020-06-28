كيف يمكنك إرسال رسائل نصية تتضمن تأثيرات في تطبيق iMessage؟

يتيح لك تضمين تأثيرات ملصقات Memoji وتأثيرات الفقاعات النصية والرسوم المتحركة على الشاشة بأكملها طرقًا أكثر للتعبير عن نفسك عند الدردشة مع الأصدقاء عبر تطبيق (iMessage) في نظامي التشغيل (آي أوإس) iOS و (آيباد أوإس) iPadOS



حيث يمكنك استخدام التأثيرات في التطبيق للتأكيد على نقطة ما، أو التعبير عن الحالة المزاجية، أو الاحتفال، أو مجرد إنشاء تأثيرات فريدة للمتعة فقط.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إرسال رسائل نصية تتضمن تأثيرات في تطبيق iMessage:

أولًا: كيفية ضبط إعداد الرسائل في آيفون:

يؤثر عنصران في تطبيق الإعدادات على كيفية ظهور تأثيرات الرسائل وتشغيلها، حيث يجب عليك تفعيلهما لضمان إمكانية استخدام ميزة التأثيرات بدون مشاكل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (Motion).

تأكد من أن مفتاح التبديل بجوار خياري (Reduce Motion) و (Auto-Play Message Effects) قيد التشغيل.

ثانيًا: كيفية إرسال رسالة نصية تتضمن تأثيرات:

افتح تطبيق (الرسائل) في آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (رسالة جديدة) New Message.

اكتب الرسالة التي تريد إضافة تأثير إليها.

اضغط مطولًا على زر (إرسال) Send بجوار حقل النص.

ستُفتح نافذة (الإرسال مع التأثير) Send with effect بشكل افتراضي، حيث سترى خيارات الفقاعة، التي تضيف رسومًا متحركة مختلفة على الرسالة نفسها.

اضغط على النقاط الرمادية لمعاينة تأثيرات الفقاعة المختلفة.

للوصول إلى تأثيرات الشاشة، التي تشغل الشاشة بأكملها، انقر على خيار (الشاشة) Screen في الأعلى.

اسحب إلى الجهة اليسرى من الشاشة للوصول إلى الخيارات المتاحة.



بمجرد اختيار التأثير الذي تريده، اضغط على زر (إرسال) Send.

ثالثًا: كيفية عرض الرسائل:

بعد إرسال رسالة بها تأثير أو استلامها، يمكنك إعادة تشغيل الصورة المتحركة لاحقًا، من خلال الضغط على عنوان URL الموجود أسفل الرسالة التي تقول: (إعادة تشغيل [اسم التأثير]” Replay [name of effect].

رابعًا: كيفية تضمين تأثيرات شاشة تلقائية في الرسائل:

تُشغل بعض تأثيرات الشاشة تلقائيًا إذا قمت بإرسال رسائل تحتوي على كلمات معينة، بدون الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الإضافية لتنشيطها، والكلمات هي: