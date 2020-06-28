صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة SlickVPN مع خصم 98%

اشترك مدى الحياة في خدمة (SlickVPN) ــ SlickVPN: Lifetime Subscription.

تتيح لك خدمة (SlickVPN) الاتصال بالإنترنت مع توفير أقصى قدر من الخصوصية والأمان، حيث تقدم لك مجموعة كبيرة من البروتوكولات التي توفر مستويات مختلفة من الأمان، اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه واحتياجاتك.

بالإضافة إلى الاتصال الآمن وحماية الخصوصية، توفر لك خدمة (SlickVPN) سرعة غير محدودة حتى تتمكن من الاستمتاع بالمحتوى بشكل أسرع، كما تعمل الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل.

يتيح لك الاشتراك في خدمة (SlickVPN) حماية 5 أجهزة مع تسجيلات دخول متزامنة. بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.



التصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصال إنترنت خاص أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل (تشفير 256 بت) AES-256-CBC، وبروتوكولات OpenVPN و IPSEC.

الحصول على اتصالات مشفرة من خلال بريد إلكتروني مجهول، وعناوين IP مخفية، بالإضافة إلى حماية (Hydra) وهي مستوى إضافي حصري للأمان تقدمه هذه الخدمة.

التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي، بالإضافة إلى حركة مرور P2P غير محدودة.

يمكنك الوصول إلى أكثر من 125 خادمًا في 45 دولة حول العالم.

استمتع بالمحتوى بشكل أسرع مع بث مباشر محسّن وخوادم تستخدم (التورنت المجهول) Anonymous torrenting.

يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، ولينكس.

عدد الأجهزة: 5.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

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