صفقة اليوم.. احترف التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب The Pro Photography & Photoshop 20 Course Bundle.

عدد الدورات: 20.

عدد الدروس: 1026.

المدة: 119 ساعة.

يعتبر التصوير الفوتوغرافي أحد المجالات الواعدة وأكثرها انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ولكنه يتطلب احتراف الكثير من المهارات حتى تكون قادرًا على تصوير صور احترافية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التصوير الفوتوغرافي ابتداءً من الأساسيات التي تشمل كيفية ضبط إعدادات الكاميرا مثل: سرعة الغالق، وفتحة العدسة Aperture، والتعرض Exposure، وISO، وغيرها، وحتى الأدوات والأساليب والخدع التي يستخدمها المصورون المحترفون لالتقاط صور عالية الجودة.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام برامج تحرير الصور مثل: (فوتوشوب) Photoshop ، و(لايت روم) Lightroom، ومحرر الصور المفتوح المصدر GIMP.

كما ستحصل على نصائح احترافية من بعض الخبراء لتحسين سرعة تحرير الصور، وتشمل هذه النصائح كيفية تحرير ما يصل إلى 500 صورة في الساعة باستخدام Lightroom، و7 إعدادات للإضاءة للحصول على صور أفضل وزيادة إنتاجيتك بنسبة 50%، وكيفية إجراء تعديلات مخصصة، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية لتطبيق ما تعلمته، حيث يوجد 7 مشاريع عملية حول كيفية إنشاء تصميمات ويب، وتطوير تجربة المستخدم UX باستخدام الفوتوشوب، و 47 مشروع فوتوشوب لمصممي الجرافيك الطموحين، و27 مشروع باستخدام GIMP، كما ستحصل على 547 قالب معد سابقًا في برنامج GIMP لمساعدتك على البدء بشكل أسرع، وستتعلم أيضًا كيفية تحريرها وتخصيصها لاستخدامك.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1980 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية في التصوير الفوتوغرافي، والتصميم، وبرامج تحرير الصور ومقاطع الفيديو، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Photoshop Made Easy

Lightroom Portrait Beauty Retouch: Full Edit & Workflow

Lightroom Editing: Transform Your Fall Photos & Free Presets

7 Lightroom Presets That Will Cut Your Workflow by Up To 50%

Adobe Lightroom CC Made Easy

Adobe Lightroom CC Classic Made Easy

47 Photoshop Projects for Aspiring Graphic Designers

5 Step Lightroom Classic Workflow Taught by Pro Photographer

The Complete Wedding Photography Course

Lightroom Workflow for Wedding Photographers Plus Full Edit

Lightroom Photo Collages: Create Directly in Lightroom

Photoshop Light Effects: Let There Be Light!

Photography Master Class

Photoshop Cinematic Photography Effects

Photoshop Fall Edits for Outdoor Portraits + Landscapes

7 Photoshop Web Design Projects: Learn Web Design by Doing

7 GIMP Web Design Projects: Learn GIMP Web Design by Doing

27 GIMP Projects + 547 GIMP Templates

The Photoshop Alternative: GIMP Made Easy

Photoshop for Busy Entrepreneurs

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