سيري سيجعل هاتف آيفون أكثر ذكاءً مع نظام iOS 14

يأتي أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 14 مزودًا بمزايا جديدة مفيدة لمساعدتك على إنجاز المهام بشكل أسرع وأسهل، حيث يشهد تطبيق الاختصارات على وجه الخصوص ترقية كبيرة في نظام iOS 14 الجديد، بالإضافة إلى المزيد من الخيارات لأتمتة المهام حتى تتمكن من جعل هاتفك يفعل ما تحتاجه.

لا يزال نظام iOS 14 متاحًا فقط في الإصدار التجريبي للمطور، لكن حتى بعد تثبيت الإصدار التجريبي من المطور، لن يكون نظام التشغيل في شكله النهائي، وقد يواجه أخطاء. نوصي بانتظار الإصدار التجريبي العام في يوليو، أو الأفضل من ذلك إنتظار الإصدار النهائي في الخريف. لكن إليك كيفية عمل ميزة الاختصار الجديدة حتى تكون مستعدًا عندما تحصل على نظام iOS 14 على هاتف آيفون.

ما هو تطبيق الاختصارات؟

هو تطبيق يتيح لك أتمتة بعض المهام أو تسلسل المهام التي يمكنك تشغيلها بنقرة أو أمر صوتي من (سيري) على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنك تريد إسكات هاتفك لمدة 30 دقيقة يوميًا أثناء القراءة، فيمكنك إنشاء اختصار لذلك، أو قد ترغب في تعيين اختصار بحيث عندما يصل هاتفك إلى مستوى معين من البطارية، يقوم (سيري) تلقائيًا بخفض سطوع الشاشة وإيقاف خدمات الموقع لتوفير البطارية.

قدمت آبل اختصارات في نظام التشغيل (iOS 12)، حيث يتم تضمين التطبيق افتراضيًا، ومن السهل البدء باستخدامه، أما في iOS 14 فعليك فتح التطبيق والنقر فوق علامة التبويب (التنفيذ التلقائي) والنقر فوق (إنشاء أتمتة شخصية)، كما يمكنك أيضًا إعداد الأتمتة التي تناسب الجميع في منزلك.

ما هو الجديد في تطبيق الاختصارات في iOS 14؟

قال مهندس الاختصارات (دانيال هسو) خلال جلسة (WWDC) حول المزايا الجديدة: “في الماضي ربما كان عليك الانتقال إلى تطبيق الاختصارات لإكمال المهمة، أما في iOS 14 ستعمل الاختصارات بسلاسة في الخلفية، وتطالبك فقط إذا كنت بحاجة إلى إدخال أي معلومات، على سبيل المثال، إذا كان لديك اختصار لحساب مبيعات، فسيطلب منك إدخال الفاتورة”.

يحتوي iOS 14 أيضًا على المزيد من الخيارات لأتمتة المهام، مما يتيح لك تشغيل الإجراءات استنادًا إلى المشغلات، مثل الوقت من اليوم أو الوصول إلى الموقع أو عند فتح تطبيق، على سبيل المثال، يمكنك إعداد اختصار بحيث إذا قمت بفتح تطبيق (journaling)، ينتقل هاتفك تلقائيًا إلى وضع (عدم الإزعاج).