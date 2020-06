تقرير يكشف عن سعر طراز 4G من هاتف آيفون 12 المرتقب من آبل

قال أحد حسابات التسريبات على موقع تويتر: إن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون بسعر لا يتعدى 600 دولار أمريكي في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقًا لحساب [email protected]، فإن شركة آبل تعتزم إطلاق نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G من هاتف آيفون 12 المرتقب بسعر 549 دولارًا أمريكيًا.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020