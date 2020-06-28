تقرير يكشف عن سعر طراز 4G من هاتف آيفون 12 المرتقب من آبل

قال أحد حسابات التسريبات على موقع تويتر: إن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون بسعر لا يتعدى 600 دولار أمريكي في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقًا لحساب [email protected]، فإن شركة آبل تعتزم إطلاق نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع 4G من هاتف آيفون 12 المرتقب بسعر 549 دولارًا أمريكيًا.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said. — Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020

وفي حال صح هذا التسريب، والتسريبات السابقة، فيبدو أن شركة آبل تعتزم إطلاق خمسة طُرز مختلفة الأسعار من هاتف آيفون 12 الذي يُتوقع الإعلان عنه خلال خريف 2020.

ويُعزز تقرير حساب [email protected] تغريدة سابقة لحساب [email protected] الذي قال في شهر نيسان/ أبريل الماضي: إن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون 12 بالأسعار التالية: 649 دولارًا أمريكيًا، و749 دولارًا أمريكيًا، و999 دولارًا أمريكيًا، و1099 دولارًا أمريكيًا.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

ويُتوقع أن تُعلن عملاقة التقنية الأمريكية عن هواتف آيفون 12 في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل للهواتف خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

وحسب التسريبات، فإن هواتف آيفون 12 ستأتي في ثلاثة قياسات مختلفة، ومع دعم شبكات الجيل الرابع فقط أو شبكات الجيل الخامس، فسيصل عدد الطرز إلى خمسة.

وتعتزم آبل إطلاق طراز 4G فقط من هاتف آيفون 12 مع كاميرتين خلفيتين وشاشة بقياس 5.4 بوصات بسعر 549 دولارًا أمريكيًا، أما طراز 5G من الهاتف فسيُباع بسعر 649 دولارًا أمريكيًا، وسيأتي طراز 6.1 بوصات من آيفون 12 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر 749 دولارًا أمريكيًا، في حين سيتوفر طراز 6.1 بوصات مع 3 كاميرات خلفية بسعر 999 دولارًا أمريكيًا. أما طراز 6.7 بوصات – الذي قد يُسمّى (آيفون 12 برو ماكس) iPhone 12 Pro Max فسيتوفر بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة آبل تُعول على هواتف آيفون 12 خاصةً بعد تراجع مبيعاتها عامةً بسبب تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وقد تراجعت مبيعات آيفون في الصين في شهر أيار/ مايو الماضي، مما أظهر علامات ضعف بعد أن شهدت الشركة انتعاشًا أوليًا عندما أعيد فتح البلاد مع تراجع تفشي الفيروس.