تسريب صورة هاتف Honor Play 4e ومواصفاته

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – عن هاتفي (بلاي 4) Play 4، و(بلاي 4 برو) Play 4 Pro في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكن يبدو أنها ستضيف قريبًا عضوًا جديدًا إلى تشكيلة (بلاي 4)، وهو (هونر بلاي 4إي) Honor Play 4e.

وظهر ملصق رسمي لهاتف (بلاي 4إي) على الشبكة الاجتماعية الصينية (ويبو)، ويكشف الملصق عن التصميم وبعض مواصفات الهاتف الذكي.

ويشتمل هاتف (بلاي 4إي) على شاشة بقياس 6.39 بوصات مع فتحة في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية. وعلى ظهر الهاتف، سيكون هناك 3 كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، ولكن دقة الكاميرتين الثانية والثالثة ليست معروفة.

ويكشف الملصق أيضًا عن أن الهاتف سيحتوي معالجًا من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وسيتوفر الهاتف في الصين بسعر لا يتعدى 1000 يوان صيني أو ما يعادل 140 دولارً أمريكيًا، وليس من الواضح ما إذا كان هناك خيارات أخرى للذاكرة.

وسيأتي (بلاي 4إي) مع بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، ولكن ليس من المعلوم سرعة الشحن.

يُشار إلى أن هاتفي (بلاي 4) و(بلاي 4 برو) – اللذين أُعلن عنهما في 3 حزيران/ يونيو الجاري – يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى قدرات تصوير متقدمة.

ويستخدم هاتف (هونر بلاي 4 برو) معالج (كيرين 990) المصنوع بتقنية 7 نانومتر مع مودم 5G منفصل، وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ومع أن الهاتف يقدم كاميرتين خلفيتين فقط، إلا أن الكاميرتين مميزتان بمواصفاتهما، إذ تأتي الرئيسية مع مستشعر من نوع Sony IMX600 بدقة 40 ميجابكسل ومُرشِّح RYYB، وتقول هونر: إنها تلتقط 40% من الضوء أكثر من الحساسات التقليدية، لذا فهي تدعم مستوى ISO يبلغ 204,800.

ويتوفر هاتف (هونر بلاي 4 برو) للطلب باللونين الأزرق، والأسود، وذلك بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية، مما يجعله أرخص هواتف هواوي التي تستخدم معالجها الأحدث (كيرين 990).

أما هاتف (هونر بلاي 4) فيقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.81 بوصات وبدقة +FHD، ويأتي حساس البصمة على جانب الهاتف، وذلك على غرار (هونر بلاي 4 برو)، ولكن هناك كاميرا أمامية واحدة ضمن الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.