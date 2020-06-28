كل ما تريد معرفته عن إعادة تصميم الشاشة الرئيسية في iOS 14

أعلنت آبل عن إعادة تصميم الشاشة الرئيسية بالكامل في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 الجديد الذي كشفت عنه في مؤتمر (WWDC 2020)، حيث سيكون لديك أدوات تخصيص يمكنك استخدامها لتنظيم شاشة آيفون مما يسهل عليك الوصول إلى التطبيقات.



إليك كل ما تريد معرفته عن إعادة تصميم الشاشة الرئيسية في نظام iOS 14 الجديد من آبل:

من الوهلة الأولى سنجد أن (iOS 14) سيجلب طريقة جديدة لإعادة تنظيم تطبيقاتك للوصول إليها بسرعة، بالإضافة إلى القدرة على وضع أدوات بأحجام متعددة في جميع أنحاء الشاشة، حيث يمكنك حتى إخفاء صفحات كاملة من أيقونات التطبيق التي لا تستخدمها ولكنك لا تريد حذفها.

لكن ما ستحصل عليه، في الواقع، ليس إعادة تصميم للشاشة على الإطلاق، ولكن القليل من المرونة فقط لتنظيم الشاشة الرئيسية، وهو أمر اختياري يتوقف على تفضيلاتك ورغبتك، ومن ثم إذا لم تستخدمها فلن تتغير تجربة استخدامك للهاتف مطلقًا.

عندما يأتي الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل (iOS 14) في شهر يوليو القادم، والإصدار النهائي خلال الخريف القادم، سترى بالفعل تخطيط الشاشة الرئيسية نفسه الذي تستخدمه الآن في إصدار نظام التشغيل (iOS 13) مع شبكة من الرموز التي تمتد على شاشات متعددة.

في إصدار نظام التشغيل (iOS 14)، سيكون لديك العديد من الخيارات الجديدة، حيث ستتمكن من إضافة أدوات إلى الشاشة الرئيسية إذا كنت ترغب في ذلك، واختيار أحجامها وموضعها وهل تريد استخدام الميزة الجديدة التي تُسمى (Smart Stack)لتضمين مجموعة متنوعة من العناصر التي تتغير تلقائيًا بناءً على ساعات اليوم ونشاطك المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك عرض صفحات متعددة من التطبيقات التي لا تستخدمها أو إخفائها بدون حذفها نهائيًا.

كما سترى في (iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (مكتبة التطبيقات) App Library للمحافظة على علامات التبويب في جميع تطبيقاتك من خلال تنظيمها في مربعات ضخمة في الشاشة الرئيسية. حيث يمكنك الوصول إلى التطبيق عن طريق التمرير سريعًا إلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية حتى تصل إلى مكتبة التطبيقات.

الجدير بالذكر أن أدوات تنظيم شاشة الجهاز في (iOS 14) تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيكون لديك أحدث التطبيقات المضافة في أعلى الشاشة، بالإضافة إلى المجلدات التي نظمت التطبيقات فيها حسب النوع.

كما يمكنك التمرير رأسيًا للعثور على رمز التطبيق الذي تريده، أو كتابة اسم التطبيق في حقل البحث أو التمرير أبجديًا حسب اسم التطبيق، وإذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الطريقة في تنظيم تطبيقاتك في الشاشة الرئيسية فيمكنك الحفاظ على تخطيط شاشتك القديمة نفسها بدون تغيير.

وينطبق الشيء نفسه على الأدوات المصغرة (Widgets)، حيث سيعطيك (iOS 14) التخطيط نفسه الذي لديك اليوم بشكل افتراضي، ولكن سيكون لديك خيار إضافة أدوات إلى الشاشة الرئيسية بنفسك وإعادة ترتيبها عن طريق السحب والإفلات.