أهم 5 ميزات جديدة في نظام MacOS Big Sur القادم لحواسيب ماك

أعلنت شركة آبل خلال في مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020) خلال الأسبوع الماضي عن أحدث إصدار من نظام تشغيل حواسيبها المحمولة والمكتبية (ماك أوإس) الذي يُعرف باسم (MacOS Big Sur) أو (MacOS 11).

سيكون نظام (MacOS Big Sur) هو الإصدار الأول من نظام التشغيل (ماك أوإس) الذي تعمل به أجهزة ماك القادمة التي ستعمل بمعالجات آبل الخاصة، بالإضافة إلى أجهزتها القديمة التي تعمل بمعالجات إنتل.

يتوفر نظام (MacOS Big Sur) الآن كإصدار تجريبي للمطورين – إليك كيفية تنزيله، وقائمة الأجهزة المؤهلة للحصول عليه – وإذا لم تكن مطورًا، فإننا نوصي بالانتظار حتى وصول الإصدار التجريبي العام خلال يوليو القادم، ومن الأفضل الانتظار حتى وصول الإصدار النهائي من النظام لجميع المستخدمين خلال فصل الخريف القادم، حيث سيكون النظام أكثر استقرارًا.

فيما يلي أهم 5 ميزات جديدة في نظام (MacOS Big Sur):

1- ميزات جديدة في متصفح سفاري:

يجلب نظام (MacOS Big Sur) أكبر ترقية لمتصفح (سفاري) Safari، حيث قالت آبل إن هذا هو أكبر تحديث لمتصفح سفاري منذ إطلاقه في عام 2003.

أصبح متصفح سفاري أسرع بفضل محرك (JavaScript) الذي يساعده في التفوق على متصفحات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها في حواسيب ماك، سيقوم المتصفح بتحميل مواقع الويب التي تزورها بشكل أسرع، ولديه قدرات أفضل لإدارة علامات التبويب.

ستجد أيضًا ميزات خصوصية محسّنة، مثل: ميزة (تقرير الخصوصية) Privacy Report التي تتيح لك معرفة كيفية تتبع مواقع الويب لبياناتك، ومراقبة ظهور أي من كلمات المرور الخاصة بك في خرق أمني.

يتضمن متصفح سفاري المُعاد تجديده ميزات تساعدك على تخصيص تصفح للويب، حيث يمكنك تخصيص صفحة البداية الجديدة بصورة خلفية وأقسام مثل قائمة القراءة وعلامات تبويب iCloud. ومن خلال ميزة الترجمة المدمجة يمكن للمتصفح ترجمة صفحات الويب بالكامل إلى 7 لغات بنقرة واحدة فقط.

2- تحسينات في تطبيق الرسائل:

يتضمن تطبيق الرسائل في نظام (MacOS Big Sur) أدوات جديدة لإدارة المحادثات المهمة بشكل أفضل ومشاركة الرسائل. حيث يمكنك الآن تثبيت محادثاتك المفضلة في أعلى قائمة رسائلك للوصول السريع (على غرار ميزة في نظام iOS 14 الجديد).

وقد أعادت آبل تصميم البحث بالكامل عن طريق تنظيم النتائج في روابط وصور وعبارات مطابقة لمساعدتك في العثور بسرعة على ما تبحث عنه، كما يمكنك الآن إنشاء ملصقات Memoji مخصصة في حاسوب ماك، بالإضافة إلى ميزات المراسلة الجماعية الجديدة التي تساعدك على التواصل مع العائلة والأصدقاء بسهولة.

3- أدوات تخطيط جديدة في تطبيق الخرائط:

أعادت آبل تصميم تطبيق الخرائط بالكامل في نظام (MacOS Big Sur) لتقدم لك ميزات جديدة تساعدك على استكشاف الأماكن التي تريدها بسهولة، يتضمن التطبيق الآن المزيد من الخيارات لمساعدتك في استكشاف أماكن جديدة، كما يمكنك إنشاء أدلة مخصصة للمطاعم والمتنزهات وأماكن العطلات المفضلة التي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

يدعم التطبيق ميزة جديدة تُسمى (Look Around) تتيح لك الحصول على عرض بزاوية 360 درجة للأماكن، كما يمكنك تصفح الخرائط الداخلية التفصيلية للمطارات ومراكز التسوق الرئيسية. بالإضافة إلى إمكانية توجيه رحلات ركوب الدراجات والمركبات الكهربائية في حاسوب ماك وإرسالها مباشرة إلى هاتف آيفون.

4- أدوات الشاشة Widgets:

كما هو الحال في نظامي التشغيل iOS 14 و iPadOS 14، يجلب نظام (MacOS Big Sur) الأدوات إلى شاشة حاسوب ماك الرئيسية، والأدوات عبارة عن رموز ديناميكية كبيرة تعرض معلومات التطبيق مباشرة، مثل: الطقس أو عدد خطواتك اليومية.

5- تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد:

إذا قمت بشراء حاسوب ماك جديد يعمل بمعالج آبل الجديد (Apple silicon)، فسيكون الحاسوب قادرًا على تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد الأصلية، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى متجر ماك لتثبيت التطبيقات الجديدة.

حيث ستتمكن العديد من تطبيقات iOS من العمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقات MacOS، وإذا كنت قد اشتريت بالفعل تطبيقًا في هاتف آيفون فلن تحتاج إلى شرائه مرة أخرى لنظام التشغيل MacOS بل ستقوم بتنزيله هناك أيضًا.