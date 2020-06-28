لقد كانت فيسبوك متذبذبة في القواعد الأخلاقية لبعض الوقت، والآن تواجه المنصة عواقب وخيمة، حيث قامت 19 شركة كبرى، حتى الآن، بسحب إعلاناتها من المنصة العملاقة، حيث يعتبر هذا الأمر خسارة كبيرة، سواءً من حيث الأموال أو السمعة.

لطالما كانت فيسبوك متساهلة في ضبط خطاب الكراهية والمشاركات التي تحرض على العنف بالإضافة إلى المعلومات الخاطئة، وكان هذا صحيحًا حتى يونيو 2020، عندما رفض الرئيس التنفيذي والمؤسس مارك زوكربيرج فعل أي شيء حيال منشور الرئيس دونالد ترامب على إنستاجرام الذي قال: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.

مع مرور الوقت، سئم الجمهور، وحتى بعض موظفي فيسبوك، وزادوا من ضغوطهم على الشركة، حيث قامت مجموعة تسمى (Stop Hate for Profit) بعمل وتنظيم حملة للمعلنين للانسحاب طوال شهر يوليو.

حاولت فيسبوك التراجع عن بعض سياساتها يوم الجمعة، حيث أعلنت عن قواعد جديدة قد تفعل شيئًا بشأن المحتوى المثير للمشاكل، ولكنها أيضًا تترك مساحة كبيرة للتفسير.

أبرز الشركات الكبرى التي قامت بسحب إعلاناتها من فيسبوك حتى الآن: