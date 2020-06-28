IOS 14.. كيفية تفعيل ميزة النقر على الجزء الخلفي للآيفون

أضافت آبل في نظام (iOS 14) ميزة جديدة إلى ميزات قسم إمكانية الوصول (Accessibility) تُسمى (Back tap) تتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة من خلال النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هاتف آيفون، أو النقر ثلاث مرات.

تساعدك ميزة (Back tap) على ربط خيارات النقر المزدوج أو الثلاثي مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة شاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، وحتى تشغيل تطبيقات معينة مثل مساعد جوجل.

كما تعمل مع عمليات التشغيل التلقائي لتطبيق (Shortcuts) بشكل مثالي، ويمكنك استخدامها لتفعيل ميزات إمكانية الوصول مثل: AssistiveTouch و VoiceOver و Zoom، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة (Back tap) لتنشيط الاختصارات، التي تفتح مجموعة جديدة كاملة من خيارات الأتمتة باستخدام منصة (HomeKit) من آبل، على سبيل المثال: يمكنك إنشاء اختصار يُشغل جميع الأضواء في منزلك، ثم تنشيطه بالنقر المزدوج على الجزء الخلفي من آيفون عند الاستيقاظ والنوم.

إليك كيفية تفعيل ميزة (Back Tap) في iOS 14:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون بعد تثبيت نظام iOS 14.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (Touch).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Back Tap)، واضغط عليه.

سيظهر لك خياران (النقر المزدوج) Double Back، أو (النقر الثلاثي) Triple Back، اضغط على الخيار الذي يناسبك منهما لإجراء مهام معينة عند الضغط على ظهر الهاتف.

يمكنك اختيار استخدام النقر الخلفي المزدوج أو الثلاثي أو إعداد كل واحد منهما لإجراء مهام معينة.

بمجرد الضغط على خيار منهما ستظهر لك قائمة بالمهام التي يمكنك تخصيصها كما هو واضح في الصورة التالية:

وفقًا للأشخاص الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي لنظام التشغيل (iOS 14) فإن ميزة (Back Tap) تعمل معهم بشكل مدهش إذا كان الهاتف مفتوحًا – أي داخل الشاشة الرئيسية – وداخل التطبيقات (ويشمل ذلك التطبيقات الخارجية)، وحتى داخل شاشة القفل.

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها ميزة كهذه في الهواتف الذكية، حيث تتيح HTC للمستخدمين النقر بل وحتى الضغط على جوانب هاتف (+U12) لتنفيذ إجراءات معينة.

كما تتيح هواتف جوجل Pixel النقر على الشاشة أثناء قفلها للتحقق من الإشعارات؛ ويبدو أن جوجل تختبر ميزة النقر المزدوج القابلة للتخصيص بشكل مماثل في نظام Android 11.