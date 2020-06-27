Bittium Tough Mobile 2C .. الهاتف الذكي الأكثر أمانًا في العالم

أطلق (Bittium)، مزود أنظمة الاتصالات القائمة على الهواتف الذكية الأكثر أمانًا في العالم، الهاتف الذكي (Bittium Tough Mobile 2 C) المصمم للاتصالات السرية على مستوى الحكومة، ويتم تعزيز حلول الأمان الفريدة لهذا الهاتف الذكي وهيكل الأمان المتعدد الطبقات المستند إلى نظام التشغيل أندرويد 9 بوظيفة الإقلاع المزدوج، التي تسمح بوجود نظامي تشغيل منفصلين تمامًا على منصة واحدة.

سري وشخصي:

يأتي الهاتف الذكي (Bittium Tough Mobile 2 C)، المصمم لتلبية احتياجات الأمان على المستوى الحكومي، مع برنامج الإدارة (Bittium Secure Suite)، مما يتيح إدارة الأجهزة عن بعد والتطبيقات، بالإضافة إلى نقل البيانات المشفر القائم على برتوكول الإنترنت (IP).

ويتم فصل نظام التشغيل في الوضع السري تمامًا وتعزيزه للاستخدام الآمن، وهو مخصص للاتصالات الآمنة على مستوى الحكومة، بينما يسمح نظام التشغيل أندرويد المعزز في الوضع الشخصي باستخدام الجهاز كهاتف شخصي، حيث خدمات جوجل وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى متاحة مجانًا.

وتتيح وظيفة الإقلاع المزدوج الفريدة هذه الاستخدام الشخصي والمهني مع أمان المعلومات العالي المستوى على جهاز واحد، مما يلغي الحاجة إلى حمل جهازين منفصلين.

ويمكن للمستخدم التبديل بين الوضعين المختلفين من خلال وظيفة الإقلاع المزدوج، كما يمكن تكوين إعدادات الأمان الأخرى لأنظمة تشغيل (Bittium Tough Mobile 2 C) باستخدام برنامج إدارة (Bittium Secure Suite)، وذلك في سبيل تلبية المستوى المطلوب من قابلية الاستخدام والأمان.

ويدعم نظامي التشغيل (Android 9) و (Secure OS) ميزة الحاويات المتعددة، مما يتيح استخدام العديد من مساحات العمل الآمنة والمعزولة داخل نظام تشغيل واحد، ويمكن للمستخدم التبديل بين مساحات العمل المختلفة عن طريق التمرير السريع من الشاشة الرئيسية.

ويأتي الهاتف مزودًا بمفتاح أمان (Yubiko 5 NFC) مجانًا، وتم تصميم (Bittium Tough Mobile 2 C) وتصنيعه بالكامل في فنلندا، ويضمن (Bittium) تصنيع الهاتف الذكي تحت إشرافه وتوريده للعملاء، ويمكن مراجعة العتاد والبرمجيات من السلطات.

ويمكن اعتماد (Bittium Tough Mobile 2 C)، إلى جانب منتج إدارة الجهاز (Bittium Secure Suite) وبرنامج التشفير، للاستخدام الآمن لمختلف المسؤولين الحكوميين الوطنيين.

وبالنظر إلى أن الهاتف الذكي مصمم للاستخدام على مستوى الحكومة، فإنه يتمتع بمدى توافر وعمر أطول بشكل كبير، إلى جانب توافر موسع للتحديثات الأمنية مقارنةً بالعديد من الهواتف الذكية.

ويتميز الجهاز بشبكة (VPN) تعمل دائمًا، وهو حاصل على شهادة (MIL-STD-810G) و (IP67)، كما يأتي مع وضع الخصوصية المستند إلى الأجهزة، الذي يمكن تنشيطه بضغطة زر واحدة وتعطيل البلوتوث والميكروفون والكاميرا وتقليل دقة المستشعر.

ويقول (جاري سانكالا) Jari Sankala، نائب رئيس شركة (Bittium): “يشكل هذا الهاتف الذكي وحلول برمجياته الداعمة كيانًا كاملاً للعملاء الذين يحتاجون إلى أمان شامل على مستوى الدولة، ويمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات الأمنية للشركات والمؤسسات المختلفة، مما يزيد من سهولة استخدامه”.

يذكر أن أجهزة الحواسيب ذات الإقلاع المزدوج تعد أمرًا شائعًا بين المستخدمين ذوي الخبرة لأنها تتيح لهم الحصول على العديد من المنصات المنفصلة، ويلجأ الكثير من المستخدمين إلى مثل هذا الأمر بسبب المخاوف الأمنية، ومن الغريب بعض الشيء أن هذا الاتجاه لم يأتي إلى الأجهزة المحمولة.