حدوث الأخطاء اللغوية أو الإملائية عند الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح الهواتف الذكية يعتبر أمرًا شائعًا، وبالرغم من تفعيل البعض لميزة التصحيح التلقائي، إلا أن الاقتراحات التي تقدمها ليست دائمًا صحيحة، ومن ثم نجد أن تطبيقات التصحيح اللغوي يمكنها مساعدتك على تصحيح النصوص أثناء الكتابة، وتحسين مهاراتك في القواعد اللغوية في الوقت نفسه.



إليك 4 تطبيقات تساعدك في تصحيح القواعد اللغوية أثناء الكتابة:

1- تطبيق Grammarly:

يتيح لك هذا التطبيق التصحيح التلقائي للنصوص بمجرد كتابتها، سواء عند الدردشة بأحد تطبيقات المراسلة أو عند كتابة رسالة رسمية في أحد تطبيقات البريد الإلكتروني، بالإضافة للتحقق من الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم، وحتى تحسين المفردات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Correct Speak:

يمكنك استخدام هذا التطبيق لتصحيح النصوص بطريقتين، إما عن طريق نطق الكلمة للحصول على التهجئة الصحيحة لها، أو كتابة الكلمات في محرر النصوص للحصول على التصحيح اللغوي والإملائي المطلوب.

يدعم التطبيق العديد من اللغات الشائعة، مثل: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ويعتبر بديلًا ممتازًا عن حمل القواميس الورقية، حيث يتيح لك تصحيح القواعد اللغوية والإملائية إذا كنت مسافرًا إلى دولة ما ولا تتحدث لغتها بطلاقة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Dictionary.com:

يقدم لك هذا التطبيق أكثر من مليوني كلمة ومرادفاتها لتصحيح النصوص التي تكتبها، كما يمكنك استخدامه في وضع عدم الاتصال للوصول إلى التعريفات والمرادفات، مع تقديم نصائح عن القواعد اللغوية عند كتابة النصوص المختلفة، بالإضافة للتدقيق الإملائي واللغوي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Merriam-Webster Dictionary:

يوفر هذا التطبيق العديد من الخيارات للكلمة الواحدة للاختيار من بينها بمجرد نطقها عبر ميكروفون الهاتف.

بالإضافة لذلك يقدم التطبيق نصائح حول كيفية استخدام الكلمة في النص حتى تعرف أنك تستخدم الكلمة الصحيحة ضمن السياق بصورة احترافية، كما تساعدك الاختبارات المدمجة في تحسين قواعدك اللغوية وحتى تعلم كلمات جديدة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.