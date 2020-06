ون بلس تؤكد إطلاق 3 أجهزة تلفاز ذكية وتكشف عن الأسعار

دخلت شركة (ون بلس) OnePlus قطاع التلفاز الذكي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بسلسلة (كيو1) Q1 التي تتضمن طرازين، هما: (كيو1) Q1، و(كيو1 برو) Q1 Pro. ويتوفر هذا الطرازين بأسعار مرتفعة نسبيًا، لذا فإن الشركة تستعد لإطلاق أجهزة جديدة بسعر أقل في 2 تموز/ يوليو المقبل.

وأكدت الشركة الصينية بعض ميزات أجهزة التلفاز المرتقبة، وقد كشفت الشركة اليوم أن المجموعة ستتضمن ثلاثة طرز، ومع أنها لم تكشف عن أحجام الشاشات لهذه الطرز، إلا أن طرازين بقياس 32 بوصة و43 بوصة حصل على ترخيص، ويُفترض أن الثالث قد يأتي بقياس 55 بوصة، وهو القياس ذاته لسلسلة (كيو1).

It's all that you need at a price that you want. Can you guess the price of the upcoming OnePlus TV Series? #SmarterTV #OnePlusTV

— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 27, 2020