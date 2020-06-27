ون بلس تؤكد إطلاق 3 أجهزة تلفاز ذكية وتكشف عن الأسعار

دخلت شركة (ون بلس) OnePlus قطاع التلفاز الذكي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بسلسلة (كيو1) Q1 التي تتضمن طرازين، هما: (كيو1) Q1، و(كيو1 برو) Q1 Pro. ويتوفر هذا الطرازين بأسعار مرتفعة نسبيًا، لذا فإن الشركة تستعد لإطلاق أجهزة جديدة بسعر أقل في 2 تموز/ يوليو المقبل.

وأكدت الشركة الصينية بعض ميزات أجهزة التلفاز المرتقبة، وقد كشفت الشركة اليوم أن المجموعة ستتضمن ثلاثة طرز، ومع أنها لم تكشف عن أحجام الشاشات لهذه الطرز، إلا أن طرازين بقياس 32 بوصة و43 بوصة حصل على ترخيص، ويُفترض أن الثالث قد يأتي بقياس 55 بوصة، وهو القياس ذاته لسلسلة (كيو1).

It's all that you need at a price that you want. Can you guess the price of the upcoming OnePlus TV Series? #SmarterTV #OnePlusTV — OnePlus India (@OnePlus_IN) June 27, 2020

ويقدم طراز 32 بوصة شاشة بدقة HD، في حين يُتوقع أن يأتي طرازا 43 بوصة و55 بوصة بدقة FHD و QHD على التوالي.

وبالإضافة إلى الإعلان عن قدوم ثلاثة طُرز من أجهزة التلفاز، شوَّقت (ون بلس) لأسعارها، إذ ستُطرح الأجهزة في السوق الهندي بسعر يعادل 265 دولارًا لطراز 32 بوصة، وبسعر يعادل 395 دولارًا لطراز 43 بوصة، وبسعر يعادل 660 دولارًا لطراز 55 بوصة.

وللمقارنة، يُذكر أن أجهزة سلسلة (كيو1) تتوفر بسعر يعادل 925 دولارًا لطراز (كيو1)، وبسعر يعادل 1320 دولارًا لطراز (كيو1 برو).

ومع أن المواصفات الكاملة لأجهزة التلفاز المرتقبة لم يُعلن عنه بعد، إلا أن (ون بلس) كانت قد أكدت أنها ستأتي مع حافات ضيقة، وتدعم تقنيتي الصورة والصوت Dolby Vision و Dolby Atmos، ولن تتجاوز سماكتها 6.9 ملم، مما يجعلها أنحف من أحدث هواتفها الذكية الرائدة (ون بلس 8) الذي يأتي بسماكة 8 ملم، و(ون بلس 8 برو) الذي يأتي بسماكة 8.5 ملم.

يُشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى (ون بلس) لإطلاق أجهزة تلفاز بسعر أقل، أكد الرئيس التنفيذي للشركة في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية.