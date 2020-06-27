ما هي ميزة التعرف على الصوت في نظام iOS 14 وكيف تستخدم؟

تعد ميزة التعرف على الصوت (Sound Recognition) من المزايا البارزة في نظام (iOS 14) ونظام (iPadOS 14)، حيث تعتبر بمثابة إعداد إمكانية الوصول الذي يسمح لهاتفك الآيفون بالاستماع بشكل مستمر لأصوات معينة وإخطارك عندما يكتشفها، يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل لا يصدق لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع ولكن يمكن أن يكون لها استخدامات أخرى، لذلك دعونا نتعلم المزيد عنها وكيفية تشغيلها.

ما هي ميزة التعرف على الصوت وكيف تعمل في نظام iOS 14؟

كما يوحي الاسم، تمكّن الميزة الجديدة هاتفك الآيفون من اكتشاف أصوات معينة وإخطارك عند سماعها، حيث يمكنك اختيار أن يتم إعلامك بمجموعة من الأصوات، بما في ذلك أجهزة إنذار الحريق والأجهزة المنزلية وأصوات الحيوانات الأليفة والأطفال.

إنها ميزة مفيدة لأي شخص تقريبًا، حيث يمكن إعلامك بالأصوات الفردية التي قد تفوتها عندما تقوم بتشغيل سماعات الرأس، علاوة على ذلك، من السهل جدًا إعدادها.

كيفية تمكين الميزة الجديد في هاتفك الآيفون

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتفك الآيفون، ثم توجه إلى خيار (إمكانية الوصول).

ابحث عن خيار (Sound Recognition) وانقر عليه.

قم بتشغيل ميزة التعرف على الصوت.

سيظهر خيار (الأصوات) على الشاشة ذاتها،قم بتحديده وسترى العديد من خيارات الصوت المنظمة في فئات، حيث يمكنك التبديل بين الخيارات التي تريد أن ينبهك بها هاتفك الآيفون.

كيفية إضافة ميزة التعرف على الصوت إلى مركز التحكم

بعد تمكين الميزة في هاتفك الآيفون، يمكنك إضافتها إلى مركز التحكم بحيث يمكنك تشغيلها وإيقاف تشغيلها بسهولة كما تريد.

انتقل إلى (الإعدادات) ثم إلى (مركز التحكم).

ضمن خيار (المزيد من عناصر التحكم)، ابحث عن الرمز الأخضر (+) وانقر عليه، حيث ستجده بجوار (التعرف على الصوت).

سيؤدي ذلك إلى إضافة الميزة إلى قائمة عناصر التحكم.

بمجرد الإضافة، يمكنك الوصول إلى الميزة عن طريق تشغيل مركز التحكم في هاتفك الآيفون.

بمجرد تشغيل ميزة (Sound Recognition)، ستتلقى إشعارًا فوريًا في كل مرة يكتشف فيها جهازك الآيفون الأصوات المحددة، كما أننا اختبرنا هذه الميزة، وعملت بشكل جيد، لكن يرجى مراعاة أنها ليست مضمونة، لذا يجب عليك توخي الحذر بشأن بيئتك وعدم الاعتماد على هذه الميزة في المواقف الحرجة.