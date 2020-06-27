ماذا صنعت كورونا في سوق تقنية المعلومات؟

أقيمت خلال الشهرين الماضيين العديد من المحاضرات على الإنترنت تناولت التأثيرات التي سببتها جائحة كورونا ومدى تأثيرها على سوق تقنية المعلومات وكيف تعاملت معها إدارات تقنيات المعلومات في الجهات الحكومية، وكانت منها محاضرة أقامتها شركة (IDC) تناولت بعضًا من تلك التوقعات، وأحد هذه التوقعات أنه إذا كانت أضرار جائحة كورونا وعلى رأسها الحجر ستنحسر في الربع الثالث من 2020 فمن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على تقنية المعلومات قرابة 5 في المئة عن السنة الماضية أو سينخفض قرابة 9.5 في المئة إذا استمرت الأزمة إلى نهاية العام الجاري.

ورأينا تغييرات جوهرية في السوق كالطلب غير المسبوق على أجهزة الحاسب المحمول لمعظم الشركات، بالإضافة للتسارع الملحوظ في أعمال صناعة الحلول الرقمية وخاصة تلك التي تتعلق بتسيير الأعمال الرئيسة كالتوقيع الإلكتروني، وأنظمة حضور الموظفين، والتواصل الفوري، والمحادثات والاجتماعات عبر الانترنت. كما أضافت جائحة كورونا مبادئ كنا نظنها مستحيلة المنال، كتبني العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أمن المعلومات، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بإجراءات استدامة الأعمال وليس فقط التقنيات.

وهذه التقلبات وغيرها جعلت من المهم معرفة السوق معرفة اقتصادية ليتسنى للإستراتيجيين والمتخصصين في الصناعة معرفة الوضع الحالي والمتوقع لكي يقوموا بالتخطيط للمبادرات اللازمة.

وبإجراء تحليل سريع ومتواضع عن محددات الطلب في حلول الشركات السعودية، وهو تحليل شخصي مبني على متابعتي لسوق تقنية المعلومات، فإن ميزانية السوق وحصة ميزانية تقنية المعلومات من الميزانية العامة للمنشأة تعتبر من أهم المحددات التي ينظر إليها.

حيث يعد الإنفاق في قطاع الحكومة – بخلاف التعليم والصحة – بالإضافة إلى القطاع المالي يقارب 40 في المئة من ميزانيات الإنفاق في تقنية المعلومات في القطاعات المتوقعة قبل جائحة كورونا لعام 2020.

ولا شك أن إنفاق الحكومة أكثر من 230 مليار ريال على جائحة كورونا وإعلان تقليص النفقات الحكومية بكافة أسبابها، كانخفاض سعر البترول، بالإضافة الى تأثر القطاع المالي السعودي بهذه الجائحة مع قوته وصلابته سيعيد ترتيب أولويات الإنفاق على تقنية المعلومات في هذه الجهات. كما أن إنفاق المملكة على قطاع تقنية المعلومات يعتبر أكبر إنفاق بعد جنوب أفريقيا في الشرق الأوسط فسيكون التقليص أيضاً كبير وأعتقد سيزيد عن 11 في المئة في القطاع الحكومي وعن 9 في المئة في القطاع المالي عما كان متوقعاً في 2020، وكلما كانت ميزانية تقنية المعلومات لمشاريعها في هذي المنشئات كبيرة كلما زاد معدل الانخفاض.

أولويات السوق: لا شك أن الأولويات بسبب كورونا قد تغيرت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، فمن منتج كان يعلوه الغبار في شركات تقنيات المعلومات إلى منتج أصبح من الأكثر طلبًا، كبرامج حضور الموظفين إلكترونيا، وأجهزة الحاسب المحمول، وبرامج أمن المعلومات الخاصة بها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل عن بعد.

بالإضافة إلى مشاريع للشركات التقنية والتي تتطلب حضور أشخاص من خارج المملكة بين فترة وأخرى، حيث أجبر الإغلاق السوق على التعايش مع خطورة عمل هؤلاء الأشخاص عن بعد، فمنهم من استسلم وغض الطرف ومنهم من حاول أن يجد حل مؤقت وعازم على حل جذري للمشكلة، ومنها سعودة المشاريع التي أصبحت مهمة أكثر من ذي قبل.

أعتقد أن الأولويات ستتمحور حول البنية التحتية المرنة للموظفين، واستكمال المشاريع القائمة، ورقمنه الخدمات الأساسية فقط التي تساهم في تقليل التكاليف، وتقديم الخدمات الأساسية الأفضل للعميل، بالإضافة إلى تقليص المرحلة الأولى لبعض المشاريع الإستراتيجية.

التوقعات: رؤية 2030 خطة قائمة ولا يمكن الرجوع عنها، بالإضافة إلى أن استمرار أضرار الجائحة الاقتصادية إلى السنة القادمة سيؤثر على الإنفاق لمدة طويلة، لذلك أعتقد سيكون التركيز على الحلول السريعة والمبتكرة باستخدام التقنية لتحقيق رؤية 2030 وتقليل النفقات وزيادة وظائف السعوديين، بالإضافة إلى التوجه إلى (الأونلاين) ومنصات الحلول الرقمية والابتكار لتحل مكان (الأوف لاين) كإقامة مهرجان رقمي على سبيل المثال لا الحصر.

البدائل: مع الضغط على الميزانيات فإن السوق سيبحث عن بدائل أقل سعراً للحلول والمشاريع المقدمة، فالبحث عن بدائل سيكون على مستوى اسم الشركة لمنتج معين وهذا ما حدث فعلياً حيث أضحت الشركات تطلب كميات كبيرة من أجهزة الحاسب من شركات كانت قد رفضت التعامل معها من قبل، وحدث الشيء ذاته على مستوى الحلول، فحلول الحوسبة السحابية قد تكون بديلا لحلول توسعة مراكز المعلومات الحالية وقد يكون ذلك شبه انتقال كامل، فكلما زاد عدد البدائل أثرت على الخطة الحالية وتنفيذها بشكل كبير.

عدد المشترين: لا يخفى على الجميع أن عدد ليس بقليل من الشركات المتوسطة والصغيرة – وخاصة الصغيرة منها – أغلقت وهذا على كافة القطاعات، ولكن هناك شركات نمت بشكل كبير جداً، بل إن البعض حقق أهداف سنوات خلال تلك المدة القصيرة كشركات التوصيل المعتمدة على تطبيقات الأجهزة الذكية، وهذا يعني أن عدد المشترين ينخفض فالذي يعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة كعملاء سيتأثر سلباً، كما أعلنت شركة تقنية مساهمة بتوقع تأثر نتائجها إثر جائحة كورونا.

ما تمت مناقشته ليس بخفي عن أغلب القراء الكرام، كما أنني لم أناقش القطاعات الأخرى المستهلكة لسوق التقنية، ولم أقم باختيار محددات خاصة بالسوق السعودي التقني كالمشاريع الإستراتيجية، ولم أشارك أطر نمذجة لحساب تأثير كل محدد منها، ولكن الفكرة هنا هي ربط المحددات الاقتصادية لطلب حلول الشركات قد يساعد الإستراتيجي في سوق التقنية لمعرفة الوضع القائم وتحديد التوقعات بشكل أ كثر دقة.

بقلم المهندس عبدالعزيز الهليل، الخبير الإستراتيجي في قطاع تقنية المعلومات.