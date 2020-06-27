كيف سيهدد هاتف OnePlus Z مبيعات هاتف Pixel 5 القادم من جوجل؟

مع انتظار المستهلكين للطراز الجديد من هواتف شركة جوجل (بكسل 5) Pixel 5، ظهرت العديد من التقارير تقول إن الهاتف القادم من جوجل قد يكون مخيبًا قليلًا لآمال المستهلكين، ومن ثم قد تجد جوجل صعوبة في تسويق هذا الهاتف.

حيث ظهر الكثير من المنافسين الذين يقدمون هواتف بالمواصفات نفسها التي تقدمها جوجل في هواتفها، وبأسعار منافسة للغاية، مثل شركة (ون بلس) One Plus التي بصدد إطلاق هاتف (OnePlus Z) ذو المواصفات الرائدة والسعر المنخفض.

فهل سيتمكن هاتف (Pixel 5) من المنافسة أمام هاتف شركة ون بلس (OnePlus Z)؟

وفقًا لتقرير موقع xda-developers الأخير، فإن شركة جوجل ربما لن تستخدم أحدث معالجات شركة كوالكوم في هاتف (Pixel 5) القادم وهو معالج (Snapdragon 865)، بدلًا من ذلك من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 765) وهو معالج يأتي مع مودم 5G مدمج وبأسعار معقولة.

وهذا يعني أن هاتف (Pixel 5) لن يتنافس مع الهواتف الرائدة الأخرى، مثل: Galaxy S20 أو OnePlus 8 أو أي من هواتف أندرويد الأخرى، سيقول البعض إن هذه ليست مشكلة لأن جوجل ليست من عادتها المشاركة في معركة المواصفات مع شركائها أو منافسيها.

هذا الرأي صحيح إلى حد ما، ولكن من ناحية أخرى سيتنافس هاتف (Pixel 5) بشكل مباشر مع سابقه هاتف (Pixel 4) من الشركة نفسها، وهذا بالتأكيد ليس ما يتوقعه من يحملون هاتف من سلسلة (Pixel) والذين يبحثون عن ترقية ثورية لهاتفهم القادم.

إذًا، كيف سيهدد هاتف OnePlus Z هاتف Pixel 5؟

سيجادل البعض في أن معالج (Snapdragon 765) هو حل وسط ضروري لسلسلة هواتف (Pixel)، وأنه سيسمح لجوجل بتقديم هاتف رئيسي مميز بسعر معقول، حيث من المتوقع أن يبدأ هاتف (Pixel 5) بسعر منخفض قد يصل إلى 699 دولارًا.

لكن الأمر الذي سيهدد مبيعات هاتف جوجل هو أن المبلغ نفسه قريب من أسعار هواتف رئيسية أخرى أكثر تقدمًا وتحديثًا، مثل: iPhone 11 أو Galaxy S10 أو ربما حتى الهاتف القادم iPhone 12 مما ستضطر معها جوجل إلى تخفيض السعر المبدئي لهاتف (Pixel 5) قليلًا للمنافسة مع هواتف أندرويد الصادرة في عام 2020.

وهنا سيأتي هاتف (OnePlus Z) المعروف أيضا باسم (OnePlus Nord 5G) ليشكل مزيدًا من الضغط على جوجل وتهديدًا مباشرًا لمبيعات هاتفها القادم، حيث خرجت الكثير من الشائعات تقول إن هذا الهاتف من المتوقع أن يُطلق في شهر يوليو القادم قبل إطلاق جوجل لهاتفها بشهرين كاملين.

كما سيأتي الهاتف بمواصفات منافسة لهاتف (Pixel 5) حيث سيعمل بالمعالج نفسه (Snapdragon 765) الذي سيعمل به هاتف (Pixel 5)، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة من نوع OLED بقياس 6.55 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتزًا، ودعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا.

ومن المنتظر أن يبدأ سعر الهاتف بأقل من 699 دولارًا، ولكن بعض الشائعات أشارت إلى أن السعر قد يبدأ من 299 دولارًا، وإذا صدقت هذه الشائعات فسيكون هذا الهاتف هو أفضل قيمة في السوق هذا العام، خاصة بسبب فيروس كورونا وتأثيره البالغ على أولويات المستهلكين الذين قد لا يتحملون تكاليف الترقية.

وبالرغم من تميز سلسلة هواتف (Pixel) من جوجل بميزتين رئيسيتين هما: جودة الكاميرا – التي تُعد ميزة البيع الرئيسية لها – والحصول على تحديثات نظام التشغيل أندرويد بشكل فوري مقارنة بأي هاتف أندرويد آخر.

ولكن الطراز الأخير من شركة ون بلس (OnePlus 8) يدعم بالفعل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (Android 11) الذي صدر في الفترة الأخيرة، لذلك يمكننا أن نتوقع أن هاتف (OnePlus Z) القادم سيحصل على الإصدار النهائي من نظام التشغيل نفسه بعد وقت قصير من حصول هاتف (Pixel 5) عليه.

مع وضع كل ذلك في الاعتبار، نجد أن جوجل قد تواجه صعوبة بالغة في تسويق هاتفها القادم (Pixel 5) بسعر 699 دولارًا بالمقارنة مع 299 دولارًا لهاتف (OnePlus Z)، وحتى لو زاد سعر هاتف (OnePlus Z) بمقدار 100 إلى 200 دولار فسيظل صفقة أفضل للكثير من المستهلكين.