يجلب نظام macOS Big Sur الكثير من خيارات التخصيص المثيرة إلى متصفح سفاري حيث يمكنك الآن تغيير مظهره المتصفح بما يتناسب مع أسلوب عملك، بدءًا من تغيير خلفية الصفحة الرئيسية ووصولًا إلى ضبط المفضلة واقتراحات (سيري) وقائمة القراءة وعلامات تبويب (iCloud)، وما إلى ذلك.

كيفية تغيير خلفية سفاري في نظام macOS Big Sur

عرضت شركة آبل بعض الخلفيات لمتصفح سفاري في نظام macOS Big Sur حيث يمكنك اختيار واحدة مخصصة، كما يمكنك تعيين الصورة التي ترغب بها، وذلك من خلال اتباع الخطوات الصحيحة.

افتح متصفح سفاري على جهازك (الماك) وانقر على أيقونة التبديل الثلاثية التي ستجدها في أسفل يمين الشاشة الرئيسية.

سوف تنبثق قائمة الرموز، أو تمر عبر خيارات الخلفية الافتراضية ، أو يمكنك النقر فوق علامة (+) لإضافة قائمة مخصصة.

تصفح المجلدات وحدد الصورة التي تريد تعيينها كخلفية في متصفح سفاري.

انقر على الصورة لرؤية معاينة شفافة للصورة كخلفية.

بمجرد اختيارك، انقر فوق (تأكيد).

بهذه السهولة يمكنك تعيين خلفية مخصصة لصفحة البدء في متصفح سفاري، في حين أنه قد يبدو تغييرًا بسيطًا، لكنه بالتأكيد يضيف طابع الشخصية إلى متصفحك.

عندما ترغب في تغيير الخلفية المخصصة لمتصفح سفاري، فيتعين عليك حذف الخلفية الموجودة أولاً.