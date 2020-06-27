كيفية استخدام ميزة App Clips في نظام iOS 14

يقدم نظام (iOS 14) العديد من المزايا الجديدة لهواتف آيفون، وتعتبر ميزة App Clips، (مقاطع فيديو التطبيق)، إحدى المزايا التي تعد بجعل حياتك أسهل، حيث يمكن أن تمنحك ميزة App Clips وصولاً فوريًا إلى وظائف معينة للتطبيق عندما تحتاج إليها حتى إذا لم يكن التطبيق مثبتًا على هاتف آيفون، وإذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام ميزة App Clips في iOS 14 والغرض منها فيمكنك متابعة القراءة.

ما هي ميزة App Clips المتوفرة في نظام iOS 14؟

تشبه هذه الميزة جزءًا صغيرًا من أي تطبيق يوفر بعض الوظائف المحددة، حيث تمكنك من استخدام التطبيق دون تثبيته فعليًا، كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا للعديد من الأهداف المختلفة.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الدفع مقابل انتظار السيارات ولكن ليس لديك التطبيق المحدد، فيمكنك الدفع بسرعة من خلال ميزة App Clips إذا كانت متاحًا لديك.

ستكون الاحتمالات لا حصر لها حيث يقوم المطورون بإنشاء الكثير من مقاطع التطبيق لأنواع مختلفة من المهام.

كيفية استخدام ميزة App Clips في iOS 14 باستخدام هاتف آيفون

يمكن الوصول إلى ميزة App Clips عبر الروابط في متصفح سفاري و (iMessage) والخرائط، وكذلك من خلال علامات (NFC) أو رموز مقاطع التطبيق المصممة حصرًا من قبل آبل.

عند النقر على (رابط مقطع التطبيق) أو مسح رمز (QR) ضوئيًا باستخدام كاميرا هاتف الآيفون أو قارئ (NFC)، ستظهر بطاقة في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك النقر على البطاقة لفتح مقطع التطبيق وإكمال المهمة أو المعاملة التي تريد القيام بها، هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لتنزيل تطبيق جديد لاستخدام خدمة معينة يوفرها.

علاوة على ذلك، تعمل الميزة الجديدة مع (Apple Pay)، لذلك لا تحتاج إلى إدخال معلومات بطاقتك، وبالمثل، يمكنك حفظ تسجيل دخولك إلى أي حسابات منفصلة عن طريق الاستفادة من تسجيل الدخول باستخدام حسابك في آبل.

لن تشوش الميزة الجديدة على شاشتك الرئيسية وستظهر فقط عند الحاجة إليها، ومع ذلك، يمكنك الوصول بسهولة إلى التطبيقات المستخدمة في الفترة الأخيرة من مكتبة التطبيقات.