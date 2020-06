كيفية استخدام الخيارات الجديدة لمشاركة الملفات في جوجل درايف

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (Get Link)، ثم اختر (Anyone With The Link)، بشكل افتراضي ستجد أن إذن الوصول هو (مشاهدة) Viewer فقط، إذا كنت ترغب في تغيير الإذن للمستلم اضغط على خيارات إذن الوصول في الجهة اليمنى لتغييرها إلى: (تحرير) Editor، أو (التعليق عليه) Commenter.