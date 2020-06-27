فيسبوك تحذرك قبل مشاركة الأخبار القديمة

طرحت فيسبوك ميزة جديدة على مستوى العالم تحذر المستخدمين في حال كانوا على وشك مشاركة مقال إخباري عمره أكثر من 90 يومًا.

وتم تصميم الميزة، التي تم الإعلان عنها عبر تدوينة، لمنح الأشخاص مزيدًا من السياق حول المقالات قبل مشاركتها، على أمل أن يصبح المحتوى على المنصة أكثر ملاءمة ومصداقية، مع ترك الخيار للمستخدمين بمشاركة المقال الإخباري بعد رؤية التنبيه.

وتم تطوير الميزة استجابةً لمخاوف من إمكانية مشاركة المقالات الإخبارية القديمة في بعض الأحيان كما لو كانت أخبارًا حديثة، وذلك حسبما تقول فيسبوك.

ويمكن مشاركة مقال إخباري عن هجوم إرهابي منذ بضع سنوات كما لو أنه حدث في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، مما قد يسيء فهم حالة الأحداث الجارية.

وتأتي ميزة فيسبوك في الوقت الذي تجرب فيه العديد من الشبكات الاجتماعية استخدام التنبيهات لتشجيع المستخدمين على تغيير الطريقة التي ينشرون بها.

وبدأت إنستاجرام في العام الماضي تحذير المستخدمين قبل نشر التسميات التوضيحية التي من المحتمل أن تكون مسيئة في مشاركاتهم، فيما أعلنت تويتر هذا الشهر أنها تختبر ميزة لتشجيع المستخدمين على قراءة المقالات قبل إعادة تغريدها.

ووجد بحث داخلي أجرته الشبكة الاجتماعية على مدى الأشهر العديدة الماضية أن توقيت المقالة هو جزء مهم من السياق يساعد الناس على تحديد ما يقرؤونه ويثقون به ويشاركونه.

وأعرب ناشرو الأخبار عن مخاوف بشأن مشاركة الأخبار القديمة على منصات التواصل الاجتماعي كأخبار حالية، واتخذ بعض ناشري الأخبار خطوات لمعالجة ذلك على مواقعهم من خلال تصنيف الأخبار القديمة بشكل بارز لمنع استخدامها بطرق مضللة.

وأوضحت فيسبوك أنها ستختبر على مدار الأشهر القليلة القادمة الاستخدامات الأخرى لشاشات التنبيهات، كما أنها تستكشف إمكانية استخدام شاشة تنبيه مشابهة بالنسبة للمشاركات التي تحتوي على روابط تشير إلى فيروس كورونا.

ووفقًا للمنصة، فإن هذه الشاشة توفر معلومات حول مصدر الروابط، مع توجيه الأشخاص إلى مركز معلومات فيروس كورونا للحصول على معلومات صحية موثوقة.

يذكر أن الشبكة الاجتماعية الأكبر عالميًا ليست أول من جرب هذا النهج، إذ بدأت صحيفة الجارديان البريطانية في العام الماضي بإضافة عام النشر إلى الصور المصغرة للمقالات القديمة عند مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب (كريس موران) Chris Moran، رئيس تحرير صحيفة الجارديان في ذلك الوقت، أن هذه الميزة تجعل من الصعب كثيرًا إعادة تدوير قصة قديمة على أنها جديدة.