صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التصميم الجرافيكي مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف التصميم الجرافيكي The School of Graphic Design Mastery Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 366.

المدة: 40 ساعة.

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات. ويمكنك الآن القيام بهذه الوظيفة من المنزل نظرًا لتوافر الأدوات والمواقع التي تساعد على ذلك.

يتراوح متوسط العائد المادي لمصمم الجرافيك بين 5 إلى 85 دولارًا في الساعة حسب المشروع المعروض عليه، وفقًا لموقع UpWork.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف كل المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء تصميمات رائعة، كما ستحصل على تدريب عملي على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، و Illustrator، و Indesign، و Adobe XD وذلك عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع.

ستتتعلم أيضًا نظرية الألوان، والتخطيط والتكوين، وكيفية استخدام الصور في التصميم، ومعالجة الصور وتحريرها.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام Adobe XD لإنشاء التصاميم التجارية، ثم الانتقال إلى Adobe Dimensions لإنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد، وإطارات عمل wireframe لصفحات الويب.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Graphic Design Master Class: Beginner

Graphic Design Masterclass: Intermediate

Adobe CC Master Class: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign

Graphic Design Mastery: The Branding & Design Process

Photoshop Manipulation & Editing Masterclass

The Complete Graphic Design Theory for Beginners Course

Logo Design Mastery In Adobe Illustrator

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