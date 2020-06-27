صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات الويب والهواتف مع خصم 96%

الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير تطبيقات الويب والهواتف The Complete Web & Mobile Developer Bundle Ft. Rob Percival.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 994.

المدة: 121 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل ما تحتاجه لبدء تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية مثل المحترفين، حيث ستتعلم أساسيات HTML5، و CSS3، و Python، كما ستحترف البرمجة بلغة (سي شارب) #C، وكيفية تصميم التطبيقات، وتجربة المستخدم باستخدام منصة Sketch.

ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء تطبيقات ويب سريعة الاستجابة مع jQuery، و PHP ، و MySQL 5، و Bootstrap، وكيفية تطوير المدونات ومواقع التجارة الإلكترونية باستخدام WordPress، كما ستكتشف طرقًا ذكية لإضافة محتوى ديناميكي باستخدام (واجهات برمجة التطبيقات) APIs.

تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير تطبيقات أندرويد احترافية، حيث ستبدأ بتعلم مهارات البرمجة، ثم ستنتقل إلى المستوى التالي وهو كيفية تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام لغة جافا ومنصة (Android Studio)، وكيفية العمل مع قاعدة البيانات Firebase – التي طورتها جوجل – لمزامنة بيانات المستخدم بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام.

كما تضم دورة أخرى حول كيفية استخدم (Xcode 10 & Swift 4) لإنشاء تطبيقات iOS حقيقية، مثل: Uber و Instagram، وكيفية دمج ميزات الواقع المعزز في تطبيقات iOS باستخدام ARKit، بالإضافة إلى ذلك ستحصل أيضًا على كتاب (Rob Percival) الذي يحمل عنوان: (كيف تكسب 10,000 دولار أثناء تعلم البرمجة) How to Earn $10,000 While Learning To Code، مع الوصول إلى مكتبة تحتوي على أكثر من 1000 خلفية وزر، ورمز لتخصيص مشاريعك.

بالإضافة إلى كل ذلك تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة لتطبيق ما تعلمته، حيث تتيح لك بناء 25 موقعًا إلكترونيًا وتطبيق هاتف خطوة بخطوة مع مدرس البرمجة (Rob Percival) الأعلى تقييمًا عبر الإنترنت.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين، كما يمكنك تنزيل المحتوى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1149 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete iOS SDK Development Course

The Android Developer’s Journey

The Complete Guide to Designing a Mobile App

The Complete C# Programming Course

The Complete iOS 12 & Swift Developer Course

The Complete Web Developer Course 2.0

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