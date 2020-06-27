صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع باستخدام برنامج Microsoft Project مع خصم 84%

الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة المشاريع باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجكت The MS Project A to Z Bundle.

عدد الدورات: 2.

عدد الدروس: 116.

المدة: 17.5 ساعة.

تطورت برمجيات إدارة المشاريع في الفترة الأخيرة لتشمل مشاركة الملفات، وتتبع الوقت، وتكامل البريد الإلكتروني، و(مخططات جانت) Gantt charts، وغير ذلك الكثير. ونظرًا لشعبية منهجية إدارة المشاريع؛ فمن الضروري أن يكون لديك البرنامج المناسب لتتبع عملك بنجاح.

لحسن الحظ يمكن لبرنامج Microsoft Project 2019 أن يساعدك في نجاح أي مشروع تديره، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، تجاريًا أو شخصيًا، حيث يساعد لمديري المشاريع وفرق العمل في تنفيذ المشاريع بسهولة، والمحافظة على مستوى الإنتاجية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات إدارة المشروع باستخدام التقويمات، والجداول الزمنية، والأدوات المختلفة للإشراف على التكاليف، وإعداد المهام، واكتشاف تجاوزات الميزانية قبل أن يحدث، وتأمين المشاريع والملفات، وتتبع مسارات المهام من خلال مخططات جانت، وكذلك تحليل نتائج فريق العمل.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام التقنيات الجديدة لتتبع الموارد ومشاركتها، واكتشاف كيفية إدارة الميزانية والبيانات المختلفة، واحتراف إعداد التقارير من خلال تصميم تقارير مخصصة، كما ستحصل على نصائح بشأن دمج المشاريع ومشاركة الموارد، والعلاقة بين المشروع الأساسي والمشاريع الفرعية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 197 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 84%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Microsoft Project 2019 for Beginners

Microsoft Project 2019 for Experts

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