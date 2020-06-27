جوجل تختبر العديد من الميزات المهمة لخدمة Meet

بدأت شركة جوجل في اختبار عدد من الميزات لخدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet، وذلك لعملائها من قطاعي التعليم والأعمال، وذلك بالإضافة إلى ميزة المكالمات الجماعية في أجهزة (نست هب ماكس) Nest Hub Max.

وعلى غرار خدمة (زووم) Zoom، وتطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى، ستسمح جوجل لمستخدمي (ميت) بطمس الخلفية واستبدالها. وستوفر الشركة عددًا من الخلفيات الافتراضية، بالإضافة إلى إمكانية رفع الصور الخاصة، مع تمكين مشرفي المكالمات من تعطيل الميزة. هذا، وستتوفر الميزة لجميع المستخدمين خلال الأشهر القادمة، وفق ما قالت الشركة.

وبعد أن أضافت جوجل حديثًا واجهة لعرض 16 شخصًا معًا، تخطط الشركة الآن لإضافة واجهة مستخدم جديدة تسمح برفع العدد إلى 49 شخصًا. وتعتزم الشركة أيضًا إضافة ميزة (رفع اليد) التي تسمح للمنضمين إلى المكالمات بالمشاركة في الحديث أو السؤال من خلال رفع الأيدي. كما ستطلق ميزة (فصل الغرف) التي تسمح بتقسيم المكالمات الكبيرة إلى مجموعات أصغر تُجري فيها مناقشات متوازية ثم تجتمع معًا عند الانتهاء.

وستضيف الشركة ميزة أخرى تسمح بإنشاء قناة للأسئلة والأجوبة دون الحاجة إلى الحديث في المكالمة، كما ستضيف ميزة لاستطلاعات الرأي لحظيًا في المكالمات الكبيرة، بالإضافة إلى ضوابط إضافية للإشراف على المكالمات، وذلك للكتم، والتقديم، والانضمام، وغير ذلك. ولم تُحدد جوجل موعدًا لإطلاق هذه الميزات.

وتعتزم جوجل أيضًا إضافة ضوابط إشراف إضافية للمعلمين، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي، ومن ذلك منع أي شخص يُرفَض انضمامه إلى المكالمات من طلب الدخول مرة أخرى، وفي حال رُفض مرتين، فإن طلب الدخول لن يظهر بعدئذ.

وسيكون المشرفون قادرين على إنهاء المكالمات لجميع المشاركين، والتأكد من منع أي طالب من التباطؤ في الخروج بعد مغادرة المعلم. كما سيكون هناك ميزة للمنع الافتراضي لأي مستخدم مجهول الهوية من الانضمام إلى مكالمات التعليم.