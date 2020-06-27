تسريب يكشف عن تصميم Galaxy A01 Core المرتقب

تعتزم شركة سامسونج إطلاق طراز جديد من هواتف سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، وهو (جالاكسي أي01 كور) Galaxy A01 Core الذي سيكون الأقل سعرًا في السلسلة.

ومع أن هاتف (جالاكسي أي01) الحالي هو الأقل سعرًا في السلسلة، إلا أنه يبدو أن (جالاكسي أي01 كور) سيكون نسخة مخففة منه، وقد اجتاز الهاتف العديد من التراخيص في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والآن نُشرت أول صورة صحفية للهاتف المرتقب.

ونشر الصورة صاحب التسريبات الشهير في موقع تويتر (إيفان بلاس) عبر حساب [email protected] التي تظهر هاتفًا من الفئة المنخفضة، ويُتوقع أن يقدم شاشة من نوع TFT بقياس 5.14 بوصات وبدقة 720p مع الحافات التقليدية أعلى وأسفل الشاشة.

وسيعتمد الهاتف على معالج من نوع Mediatek MT6739WW، وذاكرة وصول عشوائي منخفضة بحجم 1 جيجابايت، ولكنه سيعمل بالإصدار الأحدث من نظام أندرويد، وهو أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI Core التابعة لسامسونج.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا خلفية واحدة مع ضوء LED Flash. وسيتوفر (جالاكسي أي01 كور) باللونين الأزرق، والأحمر مع دعم شريحتي اتصال. ويُتوقع أن يُطلق في العديد من الأسواق مع بطارية قابلة للإزالة على غرار هواتف سلسلة (كور) Core السابقة.

يُشار إلى أن التسريب الجديد يأتي بالتزامن مع تقرير من صحيفة ETNews الكورية كشف عن أن النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس20) سيُطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وكان تقرير من موقع (سام موبايل) SamMobile قد كشف في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الجاري بأن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن نسخة مخففة من هاتفها الذكي (جالاكسي إس20)، وذلك على غرار ما فعلت مع هاتف العام الماضي (جالاكسي إس10 لايت).

ولا يوجد تأكيد بشأن اسم الهاتف، إذ كان المتوقع إطلاق اسم (جالاكسي إس20 لايت) Galaxy S20 Lite، ولكن التقرير الجديد أشار إليه باسم (جالاكسي إس20 بن إيدشن) Galaxy S20 Pen Edition مما يُشير إلى أن الهاتف سيقدم قلمًا إلكترونيًا ليكون قريبًا من هواتف سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note.