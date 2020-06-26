يوتيوب يبدأ في اختبار ميزة تنافس تيك توك

أعلن موقع يوتيوب يوم الأربعاء عن البدء في تجربة ميزة جديدة في تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة تسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة على نحو يحاكي تجربة تطبيق (تيك توك) TikTok.

وأوضح يوتيوب في منشور على مدونته أن الميزة الجديدة تسمح لمنشئي المحتوى بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة متفرقة ثم جمعها في مقطع واحد لا تتجاوز مدته 15 ثانية، وهي المدة الافتراضي ذاتها لتطبيق (تيك توك) بالإضافة إلى تطبيق (ريلز) Reels الجديد من إنستاجرام الذي يستنسخ تجربة (تيك توك).

وقال الموقع: إن المستخدمين سيرون خيارًا جديدًا تحت اسم (أنشئ مقطع فيديو) في قسم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب في الأجهزة المحمولة.

وعلى غرار (تيك توك)، يمكن للمستخدمين الضغط على زر التسجيل لتسجيل مقطع الفيديو، ثم يمكنهم رفع الأصبع عن الشاشة لإيقاف التسجيل، ومع تكرار هذه العملية لإتمام مدة المقطع البالغة 15 ثانية، ثم يجمع تطبيق يوتيوب المقاطع القصيرة لإنشاء مقطع واحد ونشره.

وبإطلاق الميزة الجديدة، لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 15 ثانية عبر تطبيق يوتيوب المحمول نفسه، لذا سيكون عليهم تسجيل المقاطع الطويلة باستخدام تطبيق الكاميرا، ثم تحميله من المعرض إلى يوتيوب.

ولم يكشف يوتيوب عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالاختبار، ومن ذلك: هل سيتضمن لاحقًا المزيد من الضوابط والميزات المتعلقة بمقاطع الفيديو القصيرة، مثل: المرشحات، والتأثيرات، والواقع المعزز، والخلفية الصوتية، أو زر لتغيير سرعة الفيديو، وهي الميزات التي تجعل (تيك توك) مميزًا وتصعب منافسته.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها يوتيوب لمنافسة خدمات الفيديو القصير، فبعد صعود قصص إنستاجرام بين عامي 2016 و2017، أطلق يوتيوب ميزة مقاطع الفيديو القصيرة، ولكنها لم تنجح في منافسة إنستاجرام كما ينبغي، كما أنها لم تمنع صعود (تيك توك).

وأكد يوتيوب أن مقاطع الفيديو التي ستُحمَّل في الاختبار الجديد لن تُحمَّل بوصفها من (القصص)، ولكنه لم يعطِ تفاصيل تتعلق بكيفية اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة الجديدة في تطبيق يوتيوب.

ويقول الموقع: إن اختبار الميزة الجديدة بدأ مع مجموعة صغيرة من منشئي المحتوى عبر كل من أندرويد، وiOS. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن الاختبار هو أحد الاختبارات العديدة التي أُجريت في مجال الفيديو القصير.