مايكروسوفت تقرر فجأة إغلاق جميع متاجرها بصورة دائمة

كشفت شركة مايكروسوفت اليوم الجمعة أنها ستغلق بصورة دائمة 83 متجرًا من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها. وبدلًا من ذلك، ستركز على متجرها الإلكتروني Microsoft.com، حيث يمكن للعملاء الحصول على الدعم، والمبيعات، والتدريب، وغير ذلك.

وقالت الشركة: إن أن أعضاء فريق البيع بالتجزئة سيساعدون في الموقع بدلًا المتاجر. وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC الأمريكية: إن جميع موظفي مايكروسوفت سيتاح لهم الفرصة الاستمرار في العمل في الشركة.

وقال (ديفيد بورتر) – نائب رئيس شركة مايكروسوفت – في منشور على مدونة الشركة: “لقد نمت مبيعاتنا عبر الإنترنت حيث تطورت محفظة منتجاتنا على العموم إلى عروض رقمية، وقد أثبت فريقنا الموهوب نجاحه في خدمة العملاء خارج أي موقع فعلي”. وأضاف: “نحن ممتنون لعملائنا في (متجر مايكروسوفت) Microsoft Store ونتطلع إلى الاستمرار في خدمتهم عبر الإنترنت ومع فريق مبيعات التجزئة في مواقع شركة مايكروسوفت”.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت منذ نحو عقد من الزمن في توسيع وجودها على أرض الواقع ففتحت العديد من متاجر البيع بالتجزئة لإحداث تجربة تسويق مماثلة لتجربة آبل، يمكن للمستهلكين معها الذهاب إلى المتاجر لتجربة برامج الشركة وأجهزتها الجديدة قبل شرائها.

ويُعتقد أن القرار اتُخذ بعد أن قررت الشركة إغلاق المتاجر مؤقتًا في شهر آذار/ مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت مايكروسوفت: إن إغلاق مواقعها الفعلية “سينتج عنه رسوم ما قبل الضريبة بقيمة تبلغ نحو 450 مليون دولار، أو 0.05 دولار لكل سهم”، والتي ستسجلها في الربع الحالي الذي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت الشركة: “ستواصل مايكروسوفت الاستثمار في واجهات متاجرها الرقمية على Microsoft.com، والمتاجر في (إكس بوكس) Xbox و(ويندوز) Windows، لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار شخص شهريًا في 190 سوقًا”. وأضافت: “ستعيد الشركة أيضًا تخيل المساحات التي تخدم جميع العملاء، ومن ذلك تشغيل (مراكز تجربة مايكروسوفت) Microsoft Experience Centers في لندن، ومدينة نيويورك، وسيدني، وريدموند”.

يُشار إلى أن قرار الشركة اليوم يأتي بعد أيام من الإعلان إنهاء خدمة بث الألعاب (ميكسر) Mixer التابعة لها الشهر المقبل، وقالت: إنها ستُبرم شراكة مع فيسبوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة للأخيرة Facebook Gaming.