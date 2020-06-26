صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة بلغة Go مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة بلغة جو The Complete Google Go Developer Master Class Bundle.

عدد الدورات: 7.

عدد الدروس: 424.

المدة: 50 ساعة.

طورت شركة جوجل عام 2009 لغة برمجة جديدة تحمل اسم (Go) – يُطلق عليها أيضًا اسم Golang – وهي لغة برمجة مفتوحة المصدر نمت شعبيتها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية نظرًا لسهولتها، وتنوع استخداماتها مثل لغة (Python)، بالإضافة إلى دعم جوجل لها، مما جعلها خيارًا شائعًا بشكل متزايد بين المطورين المخضرمين والطلاب على حد سواء.

كما أشار تقرير موقع (Dice) للتوظيف أن لغة (Go) قد ارتبطت بالوظائف المرتفعة الأجر خلال عام 2019، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن العديد من الأدوات المفتوحة المصدر المستخدمة في مراكز البيانات الحديثة تعتمد عليها.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل شيء عن لغة البرمجة (Go) ابتداءً من الأساسيات، حيث تستكشف مفاهيم Go الأساسية، مثل: المصفوفات والشرائح والخرائط، والدوال، والواجهات، والتزامن، والحزم، والاختبار، والانعكاس، ومرورًا بالتعرف على كيفية تنفيذ خادم ويب بسيط باستخدام Go، وحتى بناء تطبيقات وخدمات حقيقية.

تضم الحزمة دورة تدريبية حول طريقة التزامن في لغة (Go) التي تقوم على فكرة توصيل العمليات المتسلسلة (CSP)، التي تجسدها (روتينات جو) Goroutines، والقنوات Channels، وكذلك آلية تنظيم المكتبات.

كما تضم الحزمة دورة تدريبية شاملة حول كيفية استخدام حزم الطرف الثالث الحديثة المفتوحة المصدر في Go لإنشاء تطبيق موزع يدعم العديد من قواعد البيانات، وإنشاء تقنيات اتصالات تسلسلية فعالة، لبناء خدمات دقيقة موثوقة وقوية تتواصل بكفاءة مع بعضها البعض.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Become a Master of Google Go

Learn Google Go: Programming for Beginners

Google Go Programming for Beginners

Learn How To Code: Google’s Go

The Complete Google Go Programming Course For Beginners

Go Essentials for Full Stack Web Development

Modern Golang Programming

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