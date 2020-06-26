تسريب صور حية لغطاء +Galaxy Note20 المرتقب تؤكد تصميمه

نشر أحد حسابات التسريبات صورًا حية لغطاء هاتف (جالاكسي نوت20 بلس) +Galaxy Note20 المرتقب من شركة سامسونج الكورية خلال صيف 2020.

ومع أنه خلال الأشهر الماضية، سُرِّبت العديد من الصور التي تكشف عن تصميم – الذي يأتي خلفًا لهاتف (جالاكسي نوت10) Galaxy Note10 الذي أُطلق العام الماضي – إلا أن صور الغطاء التي نشرها حساب Ice Universe المشهور بتسريباته الدقيقة تؤكد ما سُرِّب حتى الآن عن التصميم.

ويكشف الغطاء عن أن هاتف (جالاكسي نوت20 بلس) سيأتي مع 5 ثقوب على ظهره، ما يؤكد ما سُرّب عن تقديم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، بالإضافة إلى حساس 3D ToF، وضوء LED Flash.

ويكشف الغطاء أيضًا عن وجود أربعة ثقوب أسفل الهاتف، يُعتقد أنها ستكون للميكروفون، ولمنفذ USB-C، ولمكبر الصوت، والرابع للقلم الإلكتروني (إس-بن) S Pen.

يُذكر أن التغيير الرئيسي مقارنةً بهواتف (جالاكسي نوت) السابقة هو أن ثقب القلم الإلكتروني نُقل إلى جهة اليسار. وقد يكون هذا إما بسبب تغيير حجم الصوت وزر الطاقة، أو التصميم الداخلي للهاتف.

يُشار إلى أن تسريبات سابقة ذكرت أن سامسونج تعتزم إطلاق اسم (جالاكسي نوت20 ألترا) على الهاتف بدلًا من (جالاكسي نوت20 بلس)، وقد نشر حساب Ice Universe الأسبوع الماضي تسريبات عن مواصفات الهاتف.

ووفقًا لحساب Ice Universe فإن هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) سيحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 865بلس) من كوالكوم، كما سيقدم الهاتف حافات أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت10 بلس).

وسيقدم الهاتف شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دقة +QHD، وبخلاف هواتف (جالاكسي إس20)، فإن الهاتف سيدعم هاتين الميزتين معًا. كما تمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالأبعاد، سيكون هاتف (جالاكسي نوت20 ألترا) أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر. وبالمقارنة مع هاتف (جالاكسي نوت10 بلس)، ستكون حافات (جالاكسي نوت20 ألترا) أضيق بنحو 0.29 ميليمتر. أما الحافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق بنحو 0.4 ميليمتر.