باناسونيك تعلن عن حاسوبها اللوحي الشديد المتانة Touchbook A3

أعلنت شركة باناسونيك عن حاسوبها اللوحي الأحدث (تفبوك أي3) Touchbook A3 الذي ينتمي إلى فئة الحواسيب الشديدة المتانة المخصصة للعمل في بيئات العمل الصعبة.

ويقدم الحاسوب الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد شاشة من نوع LCD بقياس 10.1 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل مع مستوى سطوع عالٍ بواقع 800 شمعة، مما يجعله مثاليًا للعمل في ضوء النهار.

ويمتاز (تفبوك أي3) بوجود 5 أزرار مادية يمكن تهيئتها وموجودة حول حافة الجهاز، بالإضافة إلى أزرار التحكم بمستوى الصوت، وزر الطاقة. كما يمتاز الحاسوب ببطاريتين قابلتين للتبديل، وقلم إلكتروني مدمج، ومنفذ USB-A بالحجم الكامل، ومنافذ USB-C، بالإضافة إلى دعم شريحتي اتصال.

ولأنه من فئة الحواسيب الشديدة المتانة، فإن الحاسوب مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، كما أنه متوافق مع معايير المتانة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H. ويأتي الحاسوب مع مجموعة Panasonic Compass لأدوات إدارة المشاريع. ويمكن تخصصيه لتلبية احتياجات العميل مع قارئ لرموز Barcode، وقارئ للبطاقات الذكية. وهو يحتوي كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وخلفية بدقة 8 ميجابكسل.

وداخليًا، يحتوي (تفبوك أي3) معالجًا من نوع سنابدراجون 660، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل الحاسوب بالإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل، وهو يدعم جميع أنظمة أقمار الملاحة العالمية. ويحتوي أيضًا بطارية بسعة 3,200 ميلي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، مع إمكانية استخدام البطارية الإضافية التي تبلغ سعتها 5,500 ميلي أمبير/ الساعة.

وتعتزم باناسونيك طرح حاسوبها اللوحي الشديد المتانة الجديد (تفبوك أي3) في المملكة المتحدة اعتبارًا من شهر آب/ أغسطس القادم بسعر 1,182 جنيهًا إسترلينيًا.