أمازون تستحوذ على شركة Zoox للقيادة الذاتية

أعلنت شركة أمازون اليوم الجمعة عن الاستحواذ على (زووكس) Zoox، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال المركبات الذاتية القيادة، وذلك في خطوة متقدمة في سعي عملاقة التجارة الإلكترونية في هذا المجال.

وقالت الشركة في بيان: إن الصفقة ستساعد في تحقيق “رؤية (زووكس) في القيادة الذاتية المتميزة”. وأضافت أن (زووكس) ستواصل العمل بوصفها شركة قائمة بذاتها داخل أمازون، مع استمرار الرئيسة التنفيذية (آيشا إيفانز) والمؤسس المشارك والمدير الفني للشركة (جيسي ليفينسون) في قيادة الفريق.

ومع أنه لم يُكشف عن شروط الصفقة، لكن صحيفة (فاينانشال تايمز) كانت قد ذكرت في السابق أن أمازون ستدفع أكثر من 1.2 مليار دولار لشراء (زووكس).

وقال (جيف ويلك) – الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لقطاع المستهلكين العالمي – في بيان: “تعمل (زووكس) على تخيل تجربة القيادة الذاتية العالمية المستوى، وابتكارها، وتصميمها”. وأضاف: “كما هي أمازون، فإن (زووكس) متحمسة للابتكار ولعملائها، ونحن متحمسون لمساعدة فريق (زووكس) الموهوب على تحقيق رؤيتهم في السنوات المقبلة”.

ومع أن أمازون كانت قد استحوذت على شركة الأطعمة (هول فودز) Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار أمريكي، إلا أن الصفقة الجديدة تعد كبيرة أيضًا بالنظر إلى أن قيمة معظم عمليات الاستحواذ لم تتجاوز المليار دولار.

وليس من الواضح حاليًا ماذا تخطط أمازون لفعله مع تقنية (زووكس)، ولكن من الممكن أن تدمجها في شبكتها اللوجستية لتقديم حلول توصيل أرخص وأسرع، بالإضافة إلى متاجر البقالة التي لا تحتوي على أموال.