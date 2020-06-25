4 سمات جديدة في نشاطي التجاري على جوجل

طرحت شركة جوجل 4 سمات جديدة يمكن للشركات استخدامها لإبراز قائمة نشاطي التجاري على جوجل في نتائج البحث.

تفيد (كاري هيل)، محللة البحث المحلية لدى (Sterling Sky،Inc)، أن السمات التالية قد بدأت في الظهور في البطاقات الخاصة بالأعمال:

الرعاية عبر الإنترنت.

التعيين عبر الإنترنت.

التقديرات عبر الإنترنت.

دروس على الإنترنت.

يمكن للشركات إضافة هذه السمات وأي سمات أخرى إلى ملفها الشخصي في النشاط التجاري على جوجل وقد تعرضها جوجل في نتائج البحث لطلبات البحث ذات الصلة.

في ما يلي مثال على شكل سمة الرعاية عبر الإنترنت (Online Care) الجديدة في نتيجة البحث.

'Online care' attribute appearing on desktop results. pic.twitter.com/6Z9FxqmIqn — Tom Waddington (@tomwaddington8) June 15, 2020

تم تصميم السمات في الملف الشخصي في النشاط التجاري على جوجل لجذب انتباه الباحثين من خلال إبراز عروض الخدمة المهمة، كما يمكن للباحثين استخدام السمات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة حول مكان الزيارة.

تم تخصيص السمات بشكل تقليدي للأشخاص الذين يزورون الموقع شخصيًا، ومع استمرار اضطرار العديد من الأنشطة التجارية إلى البقاء مغلقة، كان هناك تحول نحو تقديم الخدمات عبر الإنترنت، في بعض الحالات، تخدم الشركات العملاء عبر الإنترنت للمرة الأولى على الإطلاق.

وبالمثل، يبحث الأشخاص عن بدائل عبر الإنترنت للخدمات التي لم يعد بإمكانهم الوصول إليها شخصيًا، وقد يشمل ذلك الأطباء ومدربي اللياقة البدنية والمعالجين وغيرهم.

نظرًا للتغيير المفاجئ في الخدمات التي تقدمها الأنشطة التجارية، والتغيير في الخدمات التي يبحث عنها الأشخاص، فقد حان الوقت لتحديث نشاطك التجاري على جوجل وفقًا لذلك.

كيفية إضافة سمات إلى قائمة نشاطي التجاري على جوجل:

سجّل الدخول إلى نشاطي التجاري على جوجل.

افتح الموقع الذي ترغب في إدارته.

من القائمة، انقر على خيار المعلومات.

ابحث عن (إضافة سمات) وانقر على (تعديل).

يمكنك البحث عن السمة التي تريد إضافتها أو التمرير عبر جميع الخيارات المتاحة لعملك.

عند الانتهاء من تحديث سماتك، انقر فوق تطبيق.

لاحظ أن جميع الأنشطة التجارية لا يمكنها الوصول إلى جميع السمات، حيث تختلف السمات المتاحة وفقًا لفئة الأعمال.

إذا كان نشاطك التجاري من شأنه أن يحتوي على أي من السمات الأربع الجديدة كعروض خدمات، فمن المحتمل أن تتمكن من الوصول إليها في نشاطي التجاري على جوجل (GMB).

تطرح جوجل بشكل مستمر تحديثات لمنصة نشاطي التجاري على جوجل منذ تفشي وباء كورونا، وهذه المرة الثانية التي تمت فيها إضافة سمات جديدة في أقل من شهر.

في شهر مايو، أضافت منصة نشاطي التجاري على جوجل ثلاث سمات جديدة لمساعدة المطاعم في إبراز ما إذا كانت تقدم خدمات تناول الطعام أو الوجبات الجاهزة أو التوصيل.

مع بدء إعادة فتح الأنشطة التجارية الآن، نتوقع أن تكون الموجة التالية من السمات مرتبطة بإجراءات سلامة الأنشطة التجارية. وفي المستقبل، قد تكون الشركات قادرة على إبراز ما إذا كان ارتداء الأقنعة اختياريًا أو إلزاميًا، على سبيل المثال.

قد يكون من المهم للشركات تسليط الضوء على سعتها القصوى كذلك. بعد ذلك، يمكن للباحثين استخدام تقديرات عدد الزيارات في المتجر لقياس ما إذا كان الوقت مناسبًا للزيارة.